騎士胸口超悶求助！高階心電圖機查出急性心梗　警消聯手救回

▲桃園林姓男子騎車途中突感胸口悶痛與呼吸急喘，就近向大湳消防分隊求助，幸運獲救。（圖／大湳消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園林姓男子今（24）日上午騎車上班途中，突然感到胸口悶痛與呼吸急喘，原本打算自行前往醫院就診，但症狀加劇身體不適，就近向八德區大湳消防隊求助。消防人員憑以「12導程心電圖機」監測專業判斷，初步判斷是急性心肌梗塞（STEMI），立即將他送醫急救，到院前已完成心電圖判讀與初步給藥，大幅縮短醫療團隊準備時間，經手術室實施冠狀動脈擴張術後成功救回寶貴生命。

▲大湳消防分以「12導程心電圖機」監測患者身體狀況。（圖／大湳消防分隊提供）

據指出，51歲林姓男子子今天上午起床後略微身體微恙，原本認為活動身體會緩解，未料胸悶感越來越明顯，後來意識到狀況不對，欲騎機車前往就醫，但途中胸悶感愈發強烈，甚至出現呼吸急促情況，轉而就近前往大湳消防分隊值班台按鈴求救。

現場救護人員使用「12導程心電圖機」監測，結果顯示患者心臟前壁及側壁有明顯異常訊號，判讀為急性心肌梗塞（STEMI）。高級救護技術員(EMT-P)陳若維立即給予患者抗血小板藥物（阿斯匹靈），以緩解血栓持續惡化，同時線上傳輸心電圖，啟動與醫院端的「急性冠心症醫療團隊」無縫對接。

▲大湳消防分隊將患者送往具備心導管處置能力醫院急救。（圖／大湳消防分隊提供）

隨後將患者緊急送往具備心導管處置能力醫院急救，醫療團隊已在急診室待命，因消防高階救護人員到院前已完成心電圖判讀與初步給藥，大幅縮短醫療團隊準備時間，患者進入手術室後順利完成冠狀動脈擴張術（通血管），成功將患者從鬼門關救回，目前已轉入普通病房觀察，狀況已趨於穩定。

大湳分隊分隊長吳寧全提醒，心肌梗塞發作時，每分鐘都可能流失心肌細胞，民眾如出現胸悶、冷汗、輻射性痛（痛感蔓延至下巴或肩膀）或呼吸喘，應立即撥打119求救，切勿自行開車就醫，以免在路途中發生休克造成二次傷害。