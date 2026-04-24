嘉義3死惡火！一家三口解剖查確切死因　火調鑑定報告兩周後出爐

▲嘉義一處民宅發生猛烈大火，造成一家三口死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市東區大雅路二段一處無尾巷19日晚間傳出火警，一家3口受困陽台，被警消救出時均已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍陸續宣告不治。一家三口今（24）日解剖，死因初步認定與火災相關，確切死因尚待毒藥物鑑驗及顯微鏡檢驗始能綜合判斷。

警方調查，罹難的一家三口中，44歲翁姓丈夫從事高爾夫球製造工程師，44歲張姓妻子為會計，與年僅5歲的女兒同住。警消獲報後出動8車40人前往搶救，由於現場為無尾巷，僅能容納一輛消防車進入，搶救效率嚴重受影響。

▲爸爸翁男發現火光後，第一時間先打開住家鐵捲門。（圖／記者翁伊森翻攝）

警消雖掌握一家3口受困3樓陽台，但火勢異常猛烈，只能從1樓向上搶救，3人被救出時都已無生命跡象，分別送往醫院搶救仍宣告不治。根據報案民眾說法，最早疑似是1樓出現火勢，隨後迅速向上延燒，短時間內整棟陷入火海，加上屋內濃煙密布，導致3人逃生不及，最終釀成憾事。

一家三口於24日上午解剖，死因初步認定與火災相關，確切死因尚待毒藥物鑑驗及顯微鏡檢驗始能綜合判斷；死亡方式亦待火調鑑定報告，預定兩周後火調鑑定報告出爐。