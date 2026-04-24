談議員提名爭議　藍考紀會：把民意當萬靈丹才是制度混亂的開始

▲國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

針對近日傳出有國民黨縣市議員提名爭議，國民黨考紀會今（24日）發臉書表示，針對近期有人以「初選民調結果被沒收」為由，批評國民黨考紀制度，這樣的說法看似替民意發聲，實際上卻是把不同層次的問題刻意混為一談，「把民意當萬靈丹？這才是制度混亂的開始」

考紀會指出，第一，黨紀與民意，本來就不是同一個層次的概念。民意可以表達偏好，但不能取代規範。否則我們不妨做一個民調，「是否同意把郭台銘的財產平均分給大家？」多數人可能會點頭，但這會因此變成正當嗎？當然不會。因為這牽涉的是法律與制度，而不是多數決的情緒投射。今天黨紀的存在，本質上就是一種「規範秩序」，而不是「人氣競賽」。

第二，考紀會的功用與組成，皆是授法律授權及明確規範。考紀會作為政黨內部負責紀律審查與懲處的機關，其設立與運作並非任意為之，而是有明確的法律依據。依憲法所保障之結社自由，以及《人民團體法》、《政黨法》對政黨組織與自治的相關規範。又政黨法第17條規定：「政黨應設專責單位，處理章程之解釋、黨員之紀律處分、除名處分及救濟事項。」基於上述規定政黨應設置考紀機制以維持內部紀律。考紀會的功能在於處理黨員違規行為、維護黨紀與組織秩序，並非為於選舉期間的手段，考紀必須有明確性，並且中立客觀。

第三，政黨紀律是法律層次，不是選舉操作。依據《政黨法》，政黨本就有權制定內部紀律規範，並透過黨代表大會、中常會等機制形成制度。這不是臨時起意，更不是為了某場初選量身打造，而是一套長期存在、經組織程序確立的制度。把考紀處分說成「干預初選」，等於否定政黨依法自治的正當性。

第四，考紀制度的本質，是紀律審查，不是民調附庸。考紀委員會的設立與運作，經中常會通過，甚至需黨代表大會追認，其正當性來自制度授權，而非民調高低。就像一個人是否犯罪，不會用選舉投票決定；同樣地，一名黨員是否違紀，也不會因為民調第一就自動「無罪」。若真如此，才是對制度最大的踐踏。

考紀會表示，真正該問的問題，不是「為何民調第一不能當選」，而是：一個已進入紀律審查程序的個案，是否可以因為民調結果就被豁免？如果答案是「可以」，那未來所有政黨紀律都只剩一條路——比聲量、拚人氣、找操作，制度將全面崩解。

考紀會再說，至於所謂「政治契約」、「沒收民意」的說法，更是過度浪漫化初選機制。初選從來不是無條件的承諾，而是在既有規則之下進行的程序。規則本身，就包含紀律審查的可能性。否則，政黨乾脆取消黨章與考紀會，改成純民調公司決定一切，豈不更「民主」？

考紀會說，問題的核心，不在於考紀權力太大，而在於有人不願意承認：

制度本來就高於一時的民意結果。如果連這一點都守不住，那未來不只是初選會失序，整個政黨的運作，都只會淪為誰聲量大、誰就有理的叢林法則。這才是真正該警惕的危機。



