賴清德彈劾案立院5/19表決　律師轟鬧劇：憲法實務上不可能彈劾

▲藍白彈劾總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院朝野各黨團今（24日）協商後達成共識，同意在5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。對此，律師黃帝穎表示，藍白不敢倒閣就是不敢面對最新民意，但彈劾須經過立法委員三分之二以上之決議，藍白只有過半席次，在憲法實務上不可能彈劾總統，藍白註定要負起「大彈劾大失敗」憲政鬧劇的政治責任。

黃帝穎表示，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團去年不滿閣揆不副署，卻賴清德總統提出彈劾案，立法院今排定賴總統就職滿2週年的前1天、5月19日10時進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。

黃帝穎說，憲法增修條文規定，對於閣揆的不信任案，門檻只要二分之一委員同意，行政院長就必須在十日內提出辭職，如果藍白要讓閣揆負起「不副署」的政治責任，藍白過半提起倒閣，行政院長就會去職，但藍白明顯害怕倒閣後的解散國會、害怕面對最新民意，因此提起彈劾總統轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎指出，但憲法增修條文規定，彈劾須經過立法委員三分之二以上之決議，藍白只有過半席次，在憲法實務上不可能彈劾總統，藍白註定要負起「大彈劾大失敗」憲政鬧劇的政治責任。

▼律師黃帝穎。（圖／記者湯興漢攝）