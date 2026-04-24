高雄女駕駛疑闖紅燈撞轉彎車！旋轉180度逆停車道　驚險瞬間曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區博愛一路與同盟一路口今（24）日中午發生一起驚悚的交通事故。一名陳姓女子駕駛自小客車行經該路口時，疑似闖越紅燈，高速撞上正在左轉的自小客車，巨大的撞擊力道導致兩車嚴重毀損，現場令人怵目驚心。

▲陳姓女子駕車行經路口時，疑似闖越紅燈，高速撞上正在左轉的自小客車。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局中午12時10分接獲報案，指稱博愛一路與同盟一路口發生車禍。經初步了解，當時29歲的張姓女子駕駛自小客車，依規定在左轉專用車道由北向東左轉進入同盟一路；不料，對向由47歲陳姓女子駕駛的自小客車，疑似闖越紅燈直衝路口，迎面撞擊張女車輛。從監視器畫面可見，陳女車速極快，兩車車頭猛烈碰撞後，瞬間向右旋轉180度，最終逆向停在路中，場面相當驚人。

▲陳女疑似闖紅燈，撞上正在左轉的自小客車，導致她的車輛旋轉180度逆向停下。（圖／記者吳世龍翻攝）

事故發生後，轄區十全派出所警網立即趕赴現場協助管制交通，並通報交通分隊到場測繪。這起碰撞造成闖紅燈的陳女出現頭暈症狀，隨即由救護車送醫觀察治療。

警方對雙方駕駛進行酒測，數值均為0，排除酒駕情事。根據現場跡證與路口監視器畫面初步分析，肇事主因疑為陳女駕駛自小客車闖紅燈，不過詳細的事故原因及責任分擔，仍有待交通大隊進一步分析鑑定。