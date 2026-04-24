從拍賣到管收全方位特訓！士林分署培育15名行政執行悍將

▲行政執行署厚植專業戰力，士林分署培訓15名新血投入第一線 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為落實國家公法債權並維護社會法秩序，法務部行政執行署委由士林分署辦理「114年司法特考四等考試書記官暨執行員專業訓練」。本次訓練共有15名新進人員參與，經過為期兩週的密集專業課程，已於本月24日圓滿結訓。這批生力軍即將正式投入行政執行第一線，成為守護社會公平正義的重要力量。

本次專業訓練自4月13日展開，在士林分署進行為期兩週的集中授課。課程設計旨在透過系統性的教學，深化學員的理論基礎，並建構完整的專業知能，以培育兼具實務能力與法治素養的優秀行政執行人員。

在課程規劃方面，內容兼顧專業核心與多元素養。除了涵蓋《行政執行法》、《強制執行法》等基礎法制課程外，更深入探討案件移送、立案審查、送達程序、動產與不動產拍賣、拘提及管收等核心執行實務。此外，為全面提升學員的專業執行能力，課程亦安排了義務人行蹤調查、資金流向追查、詢問技巧、筆錄製作及案件管理系統操作等實務技能訓練。

▲15名司法特考菁英結訓，投入行政執行第一線 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

值得一提的是，本次訓練特別融入人權保障、多元文化、性別主流化、行政中立、為民服務及協助弱勢義務人等重要議題。透過這些課程，強化學員面對多元社會情境的應對能力與同理心，展現行政執行兼具專業與溫度的核心價值。

在4月23日舉行的結訓典禮中，行政執行署繆署長親臨現場致詞。繆署長首先高度肯定學員於密集訓練期間所展現的努力與豐碩成果，並對其即將投入行政執行工作寄予殷切期許。

繆署長在致詞中特別指出，行政執行工作攸關人民權益與政府公信力，全體學員應以廉潔為本，恪守依法行政與正當法律程序，並持續精進專業知能，以因應日益多元且複雜的案件型態。他同時強調，應秉持「公義無礙，執行有愛」的核心理念，在落實公權力之際，亦須兼顧人性關懷，透過良好的溝通化解與義務人間的對立，進而提升整體執行效能。

針對處於經濟困境或涉及酒駕的義務人，繆署長表示，宜結合相關社會資源，提供轉介酒癮治療及就業輔導等協助措施，促進其改善生活狀況，幫助他們順利回歸社會。而對於遭遇颱風、水災等重大天然災害的義務人，則應審酌個案實際情形，適度採行寬緩執行措施，以展現行政執行的溫度與彈性，共同形塑專業、親切且高效的便民服務形象。

結訓典禮最後，繆署長、鍾副署長及士林分署吳分署長等在場長官與全體學員合影留念，在熱烈的掌聲與滿滿的祝福中，為本次訓練劃下圓滿的句點。