金價飆漲也擋不住！彰化眼鏡行捐9面金牌謝大甲媽　連7年不間斷

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動回鑾即將進入彰化市，彰化市宏恩眼鏡行業者為感謝媽祖多年來保佑家人健康、事業順利，今年與友人共同集資捐贈9面金牌，每面重1錢，市價超過20萬元，延續他連續7年不間斷的感恩之舉。

▲彰化市眼鏡行連續7年獻金牌給大甲媽祖。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標過去就曾公開讚譽，這家眼鏡行不是只有大甲媽遶境才捐獻，而是「整年都在做好事」。每年都會到兒童家園送上紅包與祝福，更主動為有需要的孩子提供免費配鏡服務，還親自把眼鏡送到小朋友手上。去年敬獻者呂國郎更捐出10萬元給大甲鎮瀾宮兒童家園，用實際行動拋磚引玉。

呂國郎曾滿懷感恩的說，自己是被媽祖照顧長大的孩子。10多年前他離開家鄉奮鬥，歷經事業起伏與家人健康危機，每當遇到困境，他總會回到大甲鎮瀾宮向媽祖虔誠祈求。在信仰支持下，他不僅度過難關，家人健康逐漸好轉，事業也步步高升。更讓他感恩的是，他與妻子在大甲媽的見證下完成集團結婚，並迎來寶貝兒子的誕生，家庭與事業雙雙圓滿。

呂國郎今年他再度與友人集資一起獻上9面金牌，每面市價超過2萬3400元，去年1月黃金1錢約1萬元，今年已飆漲到1錢1萬8千元左右，加上工錢，每面平均飆漲到23400元，但他仍堅持打金牌送給媽祖，因為這份恩情，值得用最真誠的心意來回報。