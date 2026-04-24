中央大學與熙特爾新能源成立研發中心　引領永續能源未來

▲在國科會副主委林法正（中）的見證下，中央大學校長蕭述三（右）與熙特爾新能源董事長林聖澤（左）完成簽約合作儀式。（圖／熙特爾新能源提供，下同）

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為全面強化國家整體電網之運作韌性，國立中央大學與台灣儲能系統整合領導企業熙特爾新能源（SEETEL New Energy）4月24日舉行簽約儀式，宣布共同成立「模組化儲能系統整合與智慧型微電網技術研發中心」。雙方將展開為期三年的產學深度合作，企業每年投入新台幣2,000萬元，開發次世代智慧能源管理技術，將人工智慧深度導入電力控制架構，攜手打造台灣智慧能源產業的新標竿。

國科會政務副主任委員林法正致詞時表示，此項計畫為國科會產學研發中心計畫推動項目之一。中央大學作為國內頂尖學府，在電力與永續科技領域長期扮演關鍵角色。林法正指出，中央大學在微電網領域已深耕多年，早在數年前便由陳正一教授主持國科會工程處計畫，建置中型微電網示範場域，累積扎實的技術基礎。因此，對未來發展深具信心，期盼中央大學不僅在微電網與儲能前瞻技術持續領先，更能透過與熙特爾新能源的合作，進一步將技術推向產業應用，讓研發成果真正落地。

中央大學校長蕭述三表示，中大始終走在永續能源研究的前端，成立全台首創的「永續與綠能科技研究學院」，致力於跨領域的綠色技術研發與人才培育。此次與熙特爾新能源成立聯合研發中心，不僅能將學校在電機工程、資訊工程等領域的前瞻技術與真實產業需求精準對接，更為碩博士生提供了接觸第一線市場與實務挑戰的場域，打造「學研整合、實務參與」的完整人才培育鏈。

▲中央大學校長蕭述三（右）與熙特爾新能源董事長林聖澤（左）締約合作。

熙特爾新能源林聖澤董事長也對此次合作充滿期待，作為儲能系統整合的領導者，深知未來市場的勝負在於「軟硬體整合的智慧化深度」。林聖澤表示，中央大學在 AI 電力控制與微電網技術上的深厚基礎，是邁向國際市場、推動儲能系統「模組化」與「智慧化」的最佳助力。熙特爾新能源技術中心副總經理溫泯毅也強調，透過研發中心的成立，將把實作經驗導入校園，讓學生不僅學習理論，更能接觸實際技術問題。未來也期待有更多中央大學優秀人才加入熙特爾，共同投入產業發展，打造兼具人才培育與長期價值創造的合作平台。

▲中央大學與熙特爾新能源合作，打造台灣智慧能源產業的新標竿。

隨著全球對能源的重視，中央大學與熙特爾新能源的這項合作，預計將在未來三年內取得多項關鍵專利與技術突破。將有助於台灣儲能產業轉向高附加價值的智慧化能源服務，共同為守護地球環境與提升國家競爭力貢獻心力。