AI防詐再升級　陳怡珍肯定智能ATM機制籲持續強化

▲台南市議員陳怡珍於議會質詢，關注青年發展與防詐機制。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍24日於議會質詢時，聚焦青年發展、防詐機制及地方建設進度三大議題，要求市府強化制度與執行力，回應市民與青年期待。

陳怡珍指出，長期關注青年事務，過去已多次爭取設立「台南學生社團專案辦公室」，雖市府研考會已編列相關經費，提供學生社團申請使用，但整體資源仍偏零散。她建議比照桃園市與高雄市模式，成立專責單位，整合贊助媒合、經費補助與場地借用等服務，打造「一條龍」支持系統，全面提升青年社團發展環境，並進一步朝設立青年專責機構邁進。

在防詐議題方面，陳怡珍關切台南市推動的AI防詐措施，指出市府與中國信託商業銀行合作建置「AI防詐智能ATM系統」，透過延長提款流程、發出警示音，並結合影像辨識技術，能即時偵測民眾邊講電話操作或多卡提領等高風險行為，有助於第一時間阻斷詐騙，強化市民財產安全，她也呼籲市府持續擴大布建與優化系統。

此外，針對北區地方創生計畫進度，陳怡珍表達高度關切。該案由立法委員陳亭妃爭取中央核定，規劃興建地上5層樓建築，將設置公共空間、體適能中心、銀髮市集及住宿型長照等功能，作為整合型長照服務據點。她強調，地方對此建設期待甚高，要求市府工務局務必確保工程品質與進度，如期於明年3月完工，回應市民需求。

陳怡珍表示，無論是青年政策、防詐安全或地方建設，都是城市發展的重要基石，期盼市府持續精進施政，讓台南在安全與發展上同步前進。