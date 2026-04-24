勞動節連假蘇花公路交通尖峰時段曝　行車攻略一次看

▲勞動節連假蘇花公路大客車優先措施及行車攻略。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

勞動節連續假期自5月1日星期五至5月3日星期日共3日，公路局東區養護工程分局預估勞動節前段假期南下返鄉車流將陸續湧現，首日5/1蘇花路廊南下旅次全日交通量預測約有12,000輛次/日，當日首波車潮將於上午6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達900輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~900輛/小時，車多情形預計將持續至5/1上午9時後緩解。

養護工程分局同時預測假期後段5/3則以北返車流為主，第3日北上旅次全日交通量預測約有10,400輛次/日，車潮將自5/3上午11時起陸續湧現，車多情況預估將持續至5/3下午3時後逐漸緩解。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線做為車流疏導路線，建議往返花蓮~蘇澳間長途旅次之用路人以行駛台9線蘇花改路線為首選，避開行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施」。

另為因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。

勞動節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德路段)，開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、5月1日：5至17時（雙向）。

二、5月2日：7至11時（雙向）。

三、5月3日：12至18時（雙向）。

提醒用路人出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受天候、雨量、地震等因素之影響而有邊坡零星落石之情形，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意沿線資訊可變標誌(CMS)顯示內容與收聽警廣，以掌握即時之路況訊息，也可下載公路局「幸福公路」App，透過行動裝置即可接收最新省道即時路況。

