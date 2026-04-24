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全中運10年最佳！花蓮奪28金26銀19銅　精神總錦標非六都龍頭

▲▼全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國排名第七名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國排名第七名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

115年全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊整體表現再創高峰，勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國縣市排名中榮獲第七名，展現花蓮基層體育深耕有成、整體競技實力全面提升的成果。本屆賽事更締造1項創紀錄、2項破大會紀錄的亮眼表現，成績斐然，令人振奮。

在各單項團體總錦標方面，花蓮各校表現突出，成果豐碩。三民國中於國男組舉重勇奪第一名，展現長期深耕的實力，高男組舉重玉里高中第三名、花蓮體中第五名，高女組舉重玉里高中第五名。而在跆拳道項目中，國風國中於國女組品勢奪第二名、國男組第五名，花崗國中於國男組對打獲第三名、國女組對打勇奪第一名，吉安國中與海星國中也分別取得佳績，整體表現亮眼；花蓮高工於高中男女組對打皆名列第六名，穩定發揮。

▲▼全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國排名第七名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外在空手道方面，花崗國中勇奪國女組團體總錦標第一名，延續技擊類項目的優勢；射箭項目中，花蓮體中榮獲高男組第一名，玉里高中與自強國中、玉里國中亦在各組別中名列前茅，展現扎實基礎；輕艇項目由花蓮體中於高男組奪第四名；網球方面，花蓮高中與宜昌國中分別在高男組及國男組取得第五名，整體呈現多點開花的競技實力。

本屆賽事中，選手表現亮眼，有1項創下大會紀錄、2項破大會紀錄，最受矚目的亮點之一為光復國中田佳恩在國男組標槍（700公克）項目勇奪金牌並創下大會紀錄。面對新制標槍規格的挑戰，他仍能突破自我，展現優異實力。回顧其訓練歷程，學校曾遭馬太鞍水災重創，訓練資源一度匱乏，但師生仍在困境中堅持不懈。隨著相關補助到位，校方積極復原場地並辦理器材採購補充器材，確保訓練品質，最終在全中運一舉奪金並創下大會紀錄。教練陳緯皓與鄭萬富表示，其穩定的訓練態度與堅定意志是成功關鍵，這面金牌也象徵團隊在逆境中的重生。

▲▼全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國排名第七名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲國男組田徑110公尺跨欄，海星高中林品翰（左三）拿下金牌並破大會紀錄。

另一項破紀錄佳績則來自海星中學林品翰。他於國男組110公尺跨欄決賽中，以13秒64勇奪金牌並刷新大會紀錄。林品翰原為短跑選手，曾遭遇成績瓶頸，在教練呂杰隆建議下轉戰跨欄後逐漸找到方向，並於短時間內快速成長。本次比賽中，他以流暢節奏與穩定技術一路領先，成功改寫紀錄，展現頂尖競技水準。校方表示，林品翰的蛻變來自教練團耐心引導與自身努力，這面金牌不僅是個人成就，更展現學校在基層田徑培訓的成果，未來發展備受期待。

▲▼全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊勇奪28金26銀19銅，締造近十年來最佳成績，並在精神總錦標全國排名第七名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲國男組田徑標槍（700公克）光復國中田佳恩（左二）勇奪金牌並創大會紀錄。

射箭項目自強國中謝明君於個人對抗賽中勇奪金牌，並以總分676分刷新大會紀錄。謝明君曾於前一屆賽事獲得銀牌，為彌補遺憾，今年更加努力訓練，持續精進技術與心理素質。成長過程中雖曾遭遇家庭變故，但在各界資源協助與教練彭暐婷長期指導下，仍堅持追夢，最終站上最高榮耀舞台。此次奪金不僅是個人努力的成果，也彰顯花蓮射箭培訓的深厚基礎，未來將持續挑戰更高舞台，為國爭光。

縣長徐榛蔚表示，本屆全中運代表隊在各競賽項目皆有亮眼表現，不僅獎牌數創新高，更展現選手穩定度與競爭力全面提升。這些成果來自長期投入基層體育、強化訓練環境及運動科學支援的累積，也仰賴教練團、學校及家長的共同努力。未來將持續深化體育發展政策，優化培訓體系與資源配置，培育更多優秀運動人才，讓花蓮在全國乃至國際舞台持續發光發熱。此次全中運佳績，不僅為花蓮寫下嶄新里程碑，也為後續體育發展注入強大動能。
 

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