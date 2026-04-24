蔡依珊罕曬51歲親姊合照！　昔美女主播素顏狀態驚人

▲蔡依珊（右）和姊姊蔡依倫（左）合照，感情親密。（圖／翻攝ms._tsai IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊近日難得曬出與親姊姊蔡依倫的合照，祝姊姊51歲生日快樂。蔡依倫的凍齡外貌掀起討論，看不出來年過半百。

51歲幾乎零細紋？ 素顏狀態網看傻？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡依珊近日在IG限動分享合照，可見兩人似乎都素顏，蔡依珊穿藍白色條紋襯衫，蔡依倫則穿米色襯衫，姊妹倆頭靠在一起拍照，相當親密。

▲蔡依珊幫姊姊蔡依倫過生日，姊妹倆都表示幸福快樂。（圖／翻攝ms._tsai IG）

蔡依珊配文：「幫姊姊慶生，真的是一件很快樂、很幸福的事。」蔡依倫轉發該則限動到IG，寫下：「妹妹幫我慶生，我也感到很幸福、很快樂～」展現姊妹情深。

哥倫比亞學霸→淡出主播台？ 豪門人生近況曝光？

事實上，蔡依倫出身台中清水望族，家族在航運與餐飲界實力雄厚。下有弟弟蔡篤清、妹妹蔡依珊。蔡篤清娶了名媛林牧潔、蔡依珊則嫁給國民黨前副主席連勝文，家世顯赫。

▲蔡依珊（後排左起）、蔡依倫、蔡篤清（後排右起）與妻子林牧潔，以及父親蔡綠峰（前排左起）、母親蔡陳娟娟。（圖／翻攝ms._tsai IG）

蔡依倫畢業於美國哥倫比亞大學，擁有組織心理學碩士學位，曾任年代新聞、大愛電視台英語新聞主播，之後跨足藝文領域，曾擔任國立故宮博物院英文總編輯及文化基金會董事長。

▲蔡依倫（左）最近和關穎（右）去科切拉音樂節狂歡。（圖／翻攝ms._tsai IG）

2006年蔡依倫嫁給倫華集團總裁林靖倫後逐漸淡出螢光幕，轉而投入文化與公益事務，協助基金會與出版工作。經常在IG分享生活動態，比如最近和閨密關穎去美國加州朝聖「科切拉音樂節」（Coachella），在當地玩得相當盡興。



更多鏡週刊報導

連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事

蔡依珊帶兒子逛美術館！ 曾馨瑩短裙「露一腿」搶鏡

蔡依珊操肌被誇「壯到可當將軍」！ 《逐玉》中毒喊：我殺豬賣滴紅豆養他