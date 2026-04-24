桌遊館暗藏職業賭場！金門警連破2處逮32人　還抄出空氣槍

▲金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局為強化地方治安，鎖定疑似掩護賭博的不法營業場所展開專案掃蕩，近期查出有業者以桌遊館名義營運，實際暗中經營職業賭場，警方動員跨區警力強力查緝，接連破獲兩處據點，帶回多名涉案人員偵辦，將依違反刑法賭博罪移送。

警方指出，部分業者以「休閒活動場館業」或「競技及休閒運動場館業」名義登記，卻在場內提供「妞妞」、「百家樂」、「三公」及麻將等賭博活動，藉此規避查緝。經長期蒐證與行政干預，轄內桌遊館已由高峰14家縮減至7家，顯示整頓已有成效。

縣警局自4月16日起展開為期9天的「肅賭專案」，累計投入逾百名警力，針對桌遊館及電子遊藝場等場域密集臨檢，並查獲7起違反菸害防制法、建築法及都市計畫法等案件，移請相關單位裁處。

在檢警合作下，專案行動持續擴大。4月22日晚間，警方持搜索票於金門及台北萬華區、新北汐止區執行拘提、搜索行動，破獲金門一處以桌遊館為掩護的地下賭場，查獲陳男（36歲）、周女（34歲）、魯男（28歲）、吳男（31歲）等4名負責人及荷官等工作人員13人、賭客6人，一共23人，並查扣現金新台幣70萬元、賭桌7張、籌碼33,531個、撲克牌2,500副及監視設備與空氣槍2支等證物。

4月23日晚間再查獲另一處桌遊館，帶回負責人林女（43歲）及賭客8人，一共9人，並查扣現金新台幣12,600元、自動收費機1台、電動麻將桌3張、麻將6副、撲克牌177副及籌碼5組等相關證物。

警方強調，賭博行為不僅觸法，也容易衍生暴力等治安問題，未來將持續強化查緝力道，杜絕不法經營。並呼籲民眾切勿涉入賭博，如發現可疑情事請立即通報警方，共同維護金門良好生活環境。