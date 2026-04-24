　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桌遊館暗藏職業賭場！金門警連破2處逮32人　還抄出空氣槍

▲▼金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

▲金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局為強化地方治安，鎖定疑似掩護賭博的不法營業場所展開專案掃蕩，近期查出有業者以桌遊館名義營運，實際暗中經營職業賭場，警方動員跨區警力強力查緝，接連破獲兩處據點，帶回多名涉案人員偵辦，將依違反刑法賭博罪移送。

警方指出，部分業者以「休閒活動場館業」或「競技及休閒運動場館業」名義登記，卻在場內提供「妞妞」、「百家樂」、「三公」及麻將等賭博活動，藉此規避查緝。經長期蒐證與行政干預，轄內桌遊館已由高峰14家縮減至7家，顯示整頓已有成效。

▲▼金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

縣警局自4月16日起展開為期9天的「肅賭專案」，累計投入逾百名警力，針對桌遊館及電子遊藝場等場域密集臨檢，並查獲7起違反菸害防制法、建築法及都市計畫法等案件，移請相關單位裁處。

在檢警合作下，專案行動持續擴大。4月22日晚間，警方持搜索票於金門及台北萬華區、新北汐止區執行拘提、搜索行動，破獲金門一處以桌遊館為掩護的地下賭場，查獲陳男（36歲）、周女（34歲）、魯男（28歲）、吳男（31歲）等4名負責人及荷官等工作人員13人、賭客6人，一共23人，並查扣現金新台幣70萬元、賭桌7張、籌碼33,531個、撲克牌2,500副及監視設備與空氣槍2支等證物。

▲▼金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

4月23日晚間再查獲另一處桌遊館，帶回負責人林女（43歲）及賭客8人，一共9人，並查扣現金新台幣12,600元、自動收費機1台、電動麻將桌3張、麻將6副、撲克牌177副及籌碼5組等相關證物。

▲▼金門警破獲2處以桌遊館登記營業但掛羊頭賣狗肉的職業賭場。(圖／金門縣警察局提供)

警方強調，賭博行為不僅觸法，也容易衍生暴力等治安問題，未來將持續強化查緝力道，杜絕不法經營。並呼籲民眾切勿涉入賭博，如發現可疑情事請立即通報警方，共同維護金門良好生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葉君璋重話談酒駕事件：會犯這種錯「代表不想打球」
夜奔醫院看病歷惹議　柯文哲發聲
快訊／中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　上銬戒護帶出
中信金庫狂搬1千萬錢磚！塞行李箱想逃　警3分鐘趕抵逮人
高鐵道歉了　員工「廁所裝針孔」火速開除
獨／搶匪挾持經理進中信金庫！　保全、員工救生繩逃脫
中信銀行遭搶！警方15分鐘制伏　蔣萬安指示即刻釐清案情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽今晚駐駕永樂商圈天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

騎士胸口超悶求助！高階心電圖機查出急性心梗　警消聯手救回

高雄女駕駛疑闖紅燈撞轉彎車！旋轉180度逆停車道　驚險瞬間曝

快訊／中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

嘉義3死惡火！一家三口解剖查確切死因　火調鑑定報告兩周後出爐

金價飆漲也擋不住！彰化眼鏡行捐9面金牌謝大甲媽　連7年不間斷

從拍賣到管收全方位特訓！士林分署培育15名行政執行悍將

獨／搶匪持槍挾持經理進中信金庫！　保全、員工驚恐逃生經過曝光

無人貨車撞路邊車！駕駛座上是隻吉娃娃　眼神無辜：不是我

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

大甲媽今晚駐駕永樂商圈天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

騎士胸口超悶求助！高階心電圖機查出急性心梗　警消聯手救回

高雄女駕駛疑闖紅燈撞轉彎車！旋轉180度逆停車道　驚險瞬間曝

快訊／中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

嘉義3死惡火！一家三口解剖查確切死因　火調鑑定報告兩周後出爐

金價飆漲也擋不住！彰化眼鏡行捐9面金牌謝大甲媽　連7年不間斷

從拍賣到管收全方位特訓！士林分署培育15名行政執行悍將

獨／搶匪持槍挾持經理進中信金庫！　保全、員工驚恐逃生經過曝光

無人貨車撞路邊車！駕駛座上是隻吉娃娃　眼神無辜：不是我

哈利王子突訪烏克蘭籲停戰　川普嗆爆：我比你更能代表英國

醫界相挺蘇巧慧入主新北：「像AED一樣擺在對的地方」

TVBS民調／國民黨利多？　46%民眾讚鄭習會大成功、支持九二共識交流

擊敗李奧納多封帝！本尊台下失控飆「N字經」惹議　話題神片《出口成髒》登台

有品牌延長線「噴出火光」差點燒起來！內行曝：也是會老化

祭3億獎金！　美懸賞親伊朗伊拉克武裝組織領導人

力抗中國、泰國強權　亞沙運中華隊龍舟12人制勇奪銅牌

43年老品牌翻玩花藝美學　春水堂打造生活新風潮

大甲媽今晚駐駕永樂商圈天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

華信第13架ATR新機報到　馬祖航線5月增班

【這也行？】原味腳丫晃啊晃！　爸爸「懶人帶娃法」收服嫩嬰

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

快訊／闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

即／女警替前男友查個資獲交保　再被分局記過兩次

獨／搶匪挾持經理進中信金庫　保全、員工驚恐逃生

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

男腸胃鏡檢查罕見喪命　高大成疑：動靜脈瘤破裂

更多熱門

相關新聞

金酒廈門預算遭刪　縣府擬提覆議

金酒廈門預算遭刪　縣府擬提覆議

金門縣議會第八屆第7次定期會於今（24）日進入尾聲，金酒廈門公司年度預算案在二讀會時遭議會全數刪除，隨著本次定期會落幕，相關議程未再提起討論。副縣長李文良表示，縣府將循法律途徑提出救濟，盼爭取重新審議的機會，確保公司運作不致受阻。

金門松柏園避難演練驗證應變力

金門松柏園避難演練驗證應變力

董森堡提議刪除預算遭否決

董森堡提議刪除預算遭否決

失智婦初抵金門不慎走失　警1小時尋獲

失智婦初抵金門不慎走失　警1小時尋獲

金門高中盧羿霏5000公尺勇奪銅牌

金門高中盧羿霏5000公尺勇奪銅牌

關鍵字：

金門新聞金門桌遊館職業賭場金門縣警察局

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面