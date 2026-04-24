城市外交再升級！黃偉哲訪阿克蘭賀70週年　長灘島打響「下一站台南」

▲黃偉哲市長出席阿克蘭手工產業貿易展，祝賀建省70週年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲持續推動城市外交，近日訪問菲律賓後，隨即前往首個省級姊妹市阿克蘭省，向省長Jose Enrique M. Miraflores祝賀建省70週年，並把握國際觀光盛會契機，在長灘島強力行銷台南，成功打響「下一站台南」口號，成為現場焦點。

適逢「LOVE BORACAY 2026」活動開幕，長灘島湧入大量國際旅客，台南市政府特別設置宣傳攤位，並於海邊風帆船印製台南景點圖像，打造高曝光行銷亮點。黃偉哲更親自上陣，向各國旅客介紹台南古蹟、美食與文化，並結合台南運河開通百週年議題推廣，現場互動熱絡，成功提升台南國際能見度。

黃偉哲表示，此行參與「Hinuguran it Akeanon Trade Fair（阿克蘭手工產業貿易展）」，親眼見證當地鳳梨纖維織布技藝的傳承與創新，並走訪各城市攤位，與在地業者交流，深化雙方產業理解與文化連結。

米拉弗洛斯省長指出，感謝台南將阿克蘭視為重要國際夥伴，並邀請黃偉哲未來再訪，共同參與重要活動，期盼雙方合作能拓展至教育、學生實習等領域，持續深化夥伴關係。

此外，駐菲代表處公使李廷盛、阿克蘭省議員Jupiter Gallenero及馬來市長Frolibar Bautista也到場支持，展現台菲地方交流的熱度。

阿克蘭省自1956年設省，以鳳梨纖維織布（Piña textile）聞名，該技藝於2023年獲列入聯合國教科文組織無形文化資產。台南與阿克蘭在觀光文化領域互動頻繁，2025年阿克蘭曾組團來台參與大台南旅展，雙方交流成果逐步累積。



當海風掠過長灘島的白沙灘，台南的名字也隨之遠行——城市外交，不只是握手寒暄，更是一場把文化帶向世界的行動。