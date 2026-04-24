高鐵道歉了！　員工「男廁裝針孔偷拍」遭火速開除

▲高鐵員工涉嫌在台鐵新左營站男廁裝設針孔攝影機。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

高鐵員工涉及在與台鐵共構的新左營站男廁小便斗裝設針孔攝影機，偷拍時間長達9個月以上，推估上千人受害。高鐵今(24日)公開致歉，宣布為維護公共安全，針對偷拍員工，已從嚴從速予以解僱，對於不肖員工涉犯此案，高鐵公司深感痛心疾首。

高鐵員工涉嫌於台鐵新左營站廁所內裝設針孔攝影機，高鐵今日表示，所屬員工造成社會恐慌及諸多負面影響，致以最誠摯之歉意，同時鑒於此事已嚴重影響公眾權益及旅客感受，更損及旅客對公共環境與安心乘車之權益與信賴，故依據《勞動基準法》第12條第1項第4款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」，得不經預告終止勞動契約規定，予以涉犯人員解僱。

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高鐵說明，獲悉本案後即全力配合警方偵辦，並於第一時間派員偵測站內員工廁所、更衣室，更要求車站將每日營業前檢查作業中之「反針孔偵測」項目，進一步強化落實，所幸迄今均無發現異常，敬請旅客安心搭乘。

高鐵強調，一向要求員工行為必須堅守「紀律、正直、效率、創新、明理」五大核心價值，並在安全、準時、舒適的基礎上，秉持「Go Extra Mile」的態度提供旅客優質服務；對於不肖員工涉犯此案，公司深感痛心疾首，對於員工涉及不法類案，更會秉持「絕不寬貸」之堅定立場，從嚴從速處理，杜絕少數害群之馬危害公共權益及旅客安全。

該起事件發生於台鐵與高鐵共構的台鐵新左營站男廁，去年12月16日下午4時40分，敦翰公司清潔人員在台鐵新左營站北側男廁清潔時，於小便斗上發現疑似針孔攝影機的裝置，隨即通報站方並報警處理。隨著檢警深入追查發現，涉案的竟是40歲鍾姓高鐵員工，涉嫌自去年3月起，長期在台鐵廁所區域偷偷裝設攝影設備，偷拍如廁畫面，時間恐長達9個月以上，受害人數可能從數百人至上千人不等。

橋頭地檢署接獲通報後，指揮鐵路警察局高雄分局展開偵辦，今年4月14日發動搜索，查扣其電腦與手機進行數位鑑識，以防影像外流。檢方4月24日傳喚鍾男到案說明，訊後諭知以新台幣10萬元交保，並限制不得重製或散布相關性影像，全案進入司法調查程序，相關單位持續釐清影像流向與實際受害範圍。