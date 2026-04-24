用高德地圖搜總統府！他一看喊離譜：讓總統變校長

記者曾筠淇／綜合報導

中國導航APP高德地圖近期在台灣爆紅，其「紅綠燈倒數計時」與「3D街景」等功能，吸引不少用戶下載使用。而網紅Cheap就注意到，高德地圖上，並沒有「總統府」的字樣，而是顯示「校院」。不少網友得知後，也熱烈討論。

▲總統府被改為校院。（圖／翻攝自高德地圖）

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高德地圖把總統府變為「校院」

Cheap在臉書粉專上發文表示，高德地圖真的太離譜了，總統府居然被標註為「校院」，讓總統變成校長，真是爛透了。他也補充，《日內瓦公約》有明確將學校設為受保護的地點，戰爭時是不能攻擊的。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「高德地圖一定是故意的」、「小孩喜歡，已下載」、「他們竟然知道校長哏」。也有網友直呼，「中國不承認台灣有總統，故意貶低，結果作者跟著中國取笑？」於是Cheap隨即貼上自己的原文內容並反問，「我這是取笑？」

交通部：請優先使用受我國法規規範的導航服務

中國高德地圖App日前在台上線，不過，「高德地圖」的紅燈秒數倒數幾乎和現實情況零誤差，加上中國對地圖測繪屬於高度管制產業，相關數據涉及交通、地理甚至軍事等敏感資訊，因此外界憂心其資料流向與使用風險。

交通部指出，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

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