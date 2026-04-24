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管碧玲登太平島主持「南援九號」演習　曝中國連3天襲擾金門水域

▲海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下同）

記者郭運興／台北報導

海委會主委管碧玲23日親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。她表示，這次中國強行干預賴清德出訪，粗暴破壞國際秩序，立下了把飛越空域與飛航安全武器化的惡例，並透露，值此同時，中國海警船也在4/21襲擾金門限制水域，4/22-23兩天也以海警船襲擾東沙、海巡艇再度襲擾金門！「中國對台灣發動無煙硝的戰爭，綿密的一波又一波攻擊」，自己心中十分遺憾、憤慨，中國再怎樣動用資源打壓，台灣從來沒有被打倒，反而更加茁壯。

管碧玲在臉書貼出多張照片表示，這次親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務、深度慰勉部隊官兵。

管碧玲感嘆表示，在離台灣1600公里遠方，看到賴清德總統受邀率團前往我邦交國史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警撤回飛越許可，阻礙專機行經關鍵航道，不得不在行前最後一刻取消行程，以顧全飛航安全與國家安全，讓她心中十分遺憾、憤慨。

管碧玲說，中國基於打壓台灣國際空間的政治目的，不惜以脅迫手段悍然干預非洲國家內政，把領空飛越武器化，拿來當作政治打壓的武器，破壞國際民航秩序，損害飛航安全與正常外交往來，顯現其霸權特質與蠻橫行徑，已經到了無以復加的程度。

管碧玲說，開放的國際空域與自由飛越是國際空域秩序的基礎，也是全球經貿繁榮之所繫。各國對領空的主權，均必須兼顧國際通航與經貿往來，以維護航空安全、中立與可預測性等普世原則，這樣才是負責任地管理。這次中國強行干預，迫使三國單獨針對台灣特定航空器關閉空域，粗暴地破壞國際秩序，立下了把飛越空域與飛航安全武器化的惡例。

管碧玲指出，中國在印度洋際關閉往來非洲空域的同時，中國海警船也在4/21四艘編隊襲擾金門限制水域，4/22-23兩天，以海警船襲擾東沙、海巡艇再度襲擾金門！中國對台灣發動無煙硝的戰爭，綿密的一波又一波攻擊台灣。

管碧玲喊話，台灣的生存發展、台海的和平開放，攸關全球利益，呼籲國際社會認清中共的霸凌本質，譴責中國破壞國際秩序的行為，並與台灣協力，共同維護區域安全與印太海域的自由與開放。

管碧玲強調，也再次呼應總統所說，任何威脅與打壓都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會做出貢獻的能力，中國再怎樣動用資源打壓，台灣從來沒有被打倒，反而更加茁壯。

管碧玲表示，「南援九號」演習，展現台灣在南海擔負國際人道救援的意願與能力，海洋委員會海巡署將繼續堅定地捍衛國家主權與海域安全，守護國人權益、經濟繁榮與民主永續，並在人道救援的領域，成為對國際有所貢獻的國家。

▲▼海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲▼海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲▼海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲▼海委會主委管碧玲親自主持海委會海巡署協同跨部會所實施「南援九號」演習，並視導海巡署太平島防務。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

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