台鐵砸99億升級軌道安全「117年前完成」　延誤可降30%

▲台鐵採購新款中型砸道車，強化軌道安全。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為強化軌道安全，行政院今年1月核定近百億元「軌道結構安全提升計畫」，台鐵規劃117年底前68輛軌道養護新機械車輛全數交付，並完成鋼軌道岔更新，預估每年可節省維修人力396人，乘客延誤時間改善30%。

台鐵推動「軌道結構安全提升計畫」，透過更新養路機械與汰換老舊機具，預估整體耗資99億元，最晚117年底前全面執行完成。

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台鐵工務處副處長朱我帆說明，台鐵營運路線遍及全國，列車班次日漸密集及提速運轉的趨勢下，雖已持續推動軌道PC軌枕化與重軌化，但現行路線仍有大量木枕型道岔持續使用，造成維修困難，部分偏遠路段亦提高維修作業及成本的負擔，全台預計更換1943套，迄今已換6成，更換1187套道岔，目前約有4成仍是木枕型道岔，預計117年底前更換完成。

▲台鐵工務處副處長朱我帆。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台鐵現有養路機械約有109輛，多數已使用逾20年，設備老舊、故障率偏高，為符合全面機械化作業的需求，台鐵規劃增加各項車輛數量並汰舊換新，預計更新養路機械總經費40.45億元，採購共計68輛維修工程車。

包括奧地利進口大型、中型砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項，112年9月22日已經決標，金額約33.285億元，分七批交車，將加速於115年底前提前完成。

國產鐵路工程維修車新購20輛，114年3月30日辦理決標，金額為7.6億元，分二批交車，今年首批交車，預定117年完成。法國進口軌框搬運機則有7套，112年6月6日決標，金額為3.5億元，分二批交車，已於114年全數交車。

▲台鐵軌框搬運機。（圖／台鐵提供）

朱我帆指出，截至115年3月，已交付大型砸道車6輛、中型砸道車20輛、軌道穩定車1輛、軌道整碴車1輛及軌框搬運機7套等，預計可於115年底全數交付48輛，工程維修車20輛則預計115年底開始交車，117年全數完成，屆時每年可節省維修人力396人，乘客延誤時間改善30%。

朱我帆強調，透過汰換逾齡老舊機具，不僅可降低故障率、提升軌道維修效率，也能改善軌道品質以確保行車安全，同時降低養路機械作業時的廢氣與噪音，未來將持續推動道班作業轉型，增加中大型砸道車及工程維修車數量，逐步取代人工養路工作，以全面機械化軌道維修為目標，強化路線穩定性。