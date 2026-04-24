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童年最怕「坐姿體前彎」　老師還坐上來！網共鳴：也超討厭跑800M

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲坐姿體前彎是不少人學生時期的惡夢。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，小時候上體育課最怕的項目之一，就是健康操測驗中的「坐姿體前彎」，看似只是坐在地上往前伸手，實際上卻讓一堆人痛到表情扭曲，尤其對筋很硬的人來說根本當場社死。文章曝光後，網友自嘲永遠碰不到0公分，也有人笑稱自己以前能50cm以上，是童年最驕傲的事。

一名網友在Threads分享童年回憶，大家在學生時期都一定經歷過坐姿體前彎，先把雙腳伸直併攏，接著手往前推測量板，老師和同學就在旁邊盯著看，能不能推到好成績完全藏不住。對柔軟度好的人來說輕輕鬆鬆，但對筋很硬的人來說，每往前一公分都像酷刑。

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對不柔軟的人來說！根本大型羞恥現場

文章曝光後，釣出一票網友爆共鳴，「我坐姿體前彎永遠碰不到0」、「坐姿體前彎我永遠只有5cm」、「我連推的機會都沒有， 印象碰不到，幫忙壓也下不去，不只被老師罵還被同學笑」、「國小的惡夢之一，還有跑八百公尺」、「最討厭跑八百公尺，還是畢業門檻」、「體育老師那時候直接給我坐上來，差點沒X他」。

不過嫩Ｑ派則笑稱，這是童年驕傲的事蹟，「我以前都可以50cm以上」、「我筋骨很軟，超喜歡測這個」、「我坐姿體前彎，臉可以貼地板，現在老骨頭了，根本無法」、「我只有做坐姿體前彎拿到全班第一」、「我可以摸到最遠，那是我當時最可以炫耀的事情」、「班上絕對會有一個「摺疊手機』」、「我都可以用到快底，同學都覺得我是怪物，居然可以這麼軟」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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