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母雞闖土地公廟金爐下蛋逾20顆 飼主領回放牠自由生活

▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供）

▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

這真是神「雞」？！苗栗縣銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來陸續被上香的村民發現神龕、金爐內，無端出現雞蛋，讓村民費解。近日才直擊1隻母雞鑽進金爐下蛋，解開謎底，奔相走告，提醒焚燒金紙前，可得留意金爐內是否有雞隻停留，避免發生「母雞變窯烤雞」意外。

銅鑼鄉民代表徐裕逢指出，過年前後，村民在土地公神龕旁發現雞蛋時，原本研判可能附近民眾飼養的雞隻在廟旁產下，民眾發現後不敢據為己有，隨手將雞蛋撿起集中放置到神龕上，等待飼主取回。

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▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供）

▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供）

徐裕逢說，但後來神龕上陸續出現雞糞痕跡，才大膽推測母雞可能直接進入廟內活動，甚至在土地公神像旁下蛋。直到4月19日，有村民前往參拜後，準備焚燒紙錢時，赫然發現金爐內下有1隻母雞正在下蛋，終於解開「雞蛋之謎」，得知為附近傅姓老翁飼養的「日本雞」，今年初母雞可能因受驚，才找上保暖又隱蔽的金爐下蛋，老翁決定放手讓母雞在外自由生活。

▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供）

▲苗栗銅鑼鄉中平村一間土地公廟，數月以來有母雞闖入金爐和神像旁下蛋，成為地方奇談。（圖／徐裕逢提供）

徐裕逢指出，這隻雞不定期到土地公廟下蛋，累計數量已超過20顆，都通報老翁來拿雞蛋回家，讓不少鄉親嘖嘖稱奇，更成為地方茶餘飯後的話題，並笑稱是難得一見的「神『雞』（蹟）」，「真是的金雞母」、「中平村要發達了！金雞母抱蛋」。不過，徐裕逢也提醒村民，前往參拜要焚燒金紙時，千萬留心金爐內是否有雞隻停留，避免發生意外，讓母雞成了窯烤雞。

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