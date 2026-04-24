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獎金狂輸海力士！三星最大規模抗爭　4萬人氣炸揚言罷工18天

三星上萬名員工怒抗議，因獎金遠低於死對頭海力士，揚言5月發動18天大罷工。（取自Unsplash）

▲三星上萬名員工怒抗議，因獎金遠低於死對頭海力士，揚言5月發動18天大罷工。（取自Unsplash）

圖文／鏡週刊

昔日以「不允許工會」硬漢形象聞名全球的三星電子，正面臨史無前例的內憂。4月23日，南韓平澤工廠爆發了三星史上規模最大的抗爭行動，約4萬名員工走上街頭。這群憤怒的工程師與技術員，甚至製作了印有三星會長李在鎔等高層肖像的大型橫幅，直接在街頭公然「踩臉」，並在肖像上噴塗「傲慢、吝嗇」等綽號，發洩內心怒氣。

海力士賺爛了三星卻縮水？「分紅眼紅病」引爆人才大逃殺

根據《路透》報導，引爆這場怒火的最直接導火線，就是為什麼死對頭SK海力士（SK Hynix）發錢發得這麼大方？自從2022年底ChatGPT引爆AI浪潮後，SK海力士憑藉著高頻寬記憶體（HBM）成功搶下輝達（Nvidia）的大單，業績噴發。

員工控訴，同樣領7,600萬韓元的底薪，三星員工2025年的獎金可能只有3,800萬韓元，連海力士員工的三分之一都不到。這種「同業不同命」的落差，讓超過9成的三星員工感到心寒，甚至爆發大規模離職潮，許多資深工程師紛紛「帶槍投靠」海力士。

預告發起18天「馬拉松罷工」

目前三星工會成員已激增至9萬人，佔南韓總員工數的7成以上。他們開出三大條件：底薪調升7%、分紅要拿年度營業利潤的15%，以及最關鍵的「廢除獎金上限」。工會警告，如果資方不肯低頭，他們將從5月21日開始發動為期18天的大罷工。

市場冷眼旁觀：反正海力士賺錢，三星股價照樣漲？

弔詭的是，即便工廠門口鬧得不可開交，資本市場卻顯得異常冷靜。三星電子當天的股價居然還逆勢上漲3%，甚至創下收盤新高。分析師認為，由於SK海力士才剛交出史上最高的季度獲利，市場對整個存儲晶片產業充滿信心，甚至有人覺得如果三星真的罷工導致產能縮減，反而會推升晶片價格，讓剩下的對手（如海力士）賺得更猛。


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