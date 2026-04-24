打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練　成果登國際研討會

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員長期處於高壓與高風險環境，心理健康備受關注。台南市政府消防局率全國之先，導入「正念減壓及接受與承諾取向」團體訓練方案，透過科學化研究與實務介入，打造消防人員的「心靈防護罩」，相關成果更獲「2026職業衛生暨職業醫學國際學術研討會（OHEOMC 2026）」審查通過專題發表，展現創新作為獲國際肯定。

消防局指出，過去消防體系多以事後心理諮商因應壓力問題，較偏向醫療化處理；此次則轉向「預防與強化」思維，透過專案團隊進行實證研究，第一階段針對38名消防人員進行量化分析，發現「心理靈活性」為影響壓力知覺的關鍵中介因子，可解釋高達64%的壓力變動。

研究顯示，只要提升正念覺察與心理靈活性，便能有效降低工作壓力與心理負擔，為未來消防職業安全衛生政策提供科學依據，也讓心理訓練從輔助性質，躍升為核心專業能力。

延續研究成果，消防局宣布將於5月啟動為期10週的「正念減壓及接受與承諾取向團體方案」實體課程，內容強調實作導向，透過「認知解離」與「動態正念」等技巧，協助消防人員在面對創傷畫面或極端壓力時，快速調節情緒，避免因長期壓力造成心理耗竭。

市長黃偉哲表示，消防人員守護市民安全，市府更應成為他們最堅強的後盾，未來將持續透過科學評估與非醫療化訓練策略，將心理韌性納入標準專業技能，打造健康且具韌性的現代消防團隊。

消防局長楊宗林強調，消防員的裝備不應只有消防衣與空氣瓶，「心理防護罩」同樣

重要，這不只是壓力調適，更是一種「戰術技能」，讓同仁在高壓現場保持冷靜判斷，並在勤務結束後仍能維持良好生活品質。

當火場的烈焰與無聲壓力交織，真正撐住一名消防員的，不只是裝備，而是內心那層看不見、卻最關鍵的防護。台南正用科學，替這道防線加厚。