　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練　成果登國際研討會

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員長期處於高壓與高風險環境，心理健康備受關注。台南市政府消防局率全國之先，導入「正念減壓及接受與承諾取向」團體訓練方案，透過科學化研究與實務介入，打造消防人員的「心靈防護罩」，相關成果更獲「2026職業衛生暨職業醫學國際學術研討會（OHEOMC 2026）」審查通過專題發表，展現創新作為獲國際肯定。

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，過去消防體系多以事後心理諮商因應壓力問題，較偏向醫療化處理；此次則轉向「預防與強化」思維，透過專案團隊進行實證研究，第一階段針對38名消防人員進行量化分析，發現「心理靈活性」為影響壓力知覺的關鍵中介因子，可解釋高達64%的壓力變動。

研究顯示，只要提升正念覺察與心理靈活性，便能有效降低工作壓力與心理負擔，為未來消防職業安全衛生政策提供科學依據，也讓心理訓練從輔助性質，躍升為核心專業能力。

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

延續研究成果，消防局宣布將於5月啟動為期10週的「正念減壓及接受與承諾取向團體方案」實體課程，內容強調實作導向，透過「認知解離」與「動態正念」等技巧，協助消防人員在面對創傷畫面或極端壓力時，快速調節情緒，避免因長期壓力造成心理耗竭。

市長黃偉哲表示，消防人員守護市民安全，市府更應成為他們最堅強的後盾，未來將持續透過科學評估與非醫療化訓練策略，將心理韌性納入標準專業技能，打造健康且具韌性的現代消防團隊。
消防局長楊宗林強調，消防員的裝備不應只有消防衣與空氣瓶，「心理防護罩」同樣

重要，這不只是壓力調適，更是一種「戰術技能」，讓同仁在高壓現場保持冷靜判斷，並在勤務結束後仍能維持良好生活品質。

▲台南市消防局導入正念減壓訓練，打造消防人員心理防護能力。（記者林東良翻攝，下同）

當火場的烈焰與無聲壓力交織，真正撐住一名消防員的，不只是裝備，而是內心那層看不見、卻最關鍵的防護。台南正用科學，替這道防線加厚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大
台中男做腸胃鏡罕見喪命　高大成曝可能原因
南珉貞呼籲台男「來追我想生寶寶」
徐若熙免在二軍比賽　最快5月1日重返一軍
蛇類大爆發！40分鐘就一件　捕蛇達人：開始覓食繁殖
爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練　成果登國際研討會

全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」　醫護AI能力可驗證

台南行銷攻進國際觀光熱點　黃偉哲親上火線推廣文化美食

《新竹生活》4月號出刊　聚焦人文、美感與科技

竹市啟動登革熱防疫　推「巡倒清刷」行動再加碼志工補助

花蓮慈院參加APAC年會　分享細胞治療與研製經驗成果

花蓮幼兒園招生資訊數位化！集中公告全面資訊　家長報名更便利

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

金酒廈門公司預算遭刪　縣府擬提覆議尋求翻案

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練　成果登國際研討會

全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」　醫護AI能力可驗證

台南行銷攻進國際觀光熱點　黃偉哲親上火線推廣文化美食

《新竹生活》4月號出刊　聚焦人文、美感與科技

竹市啟動登革熱防疫　推「巡倒清刷」行動再加碼志工補助

花蓮慈院參加APAC年會　分享細胞治療與研製經驗成果

花蓮幼兒園招生資訊數位化！集中公告全面資訊　家長報名更便利

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

金酒廈門公司預算遭刪　縣府擬提覆議尋求翻案

快訊／你不配！翁曉玲叫卓榮泰別上台　「本席不屑質詢不適任院長」

母雞闖土地公廟金爐下蛋逾20顆 飼主領回放牠自由生活

王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大

18年前勒殺人妻判刑18年6月！恐怖情人獲假釋...女友提分手也沒命

川普轉發貼文稱印度「鬼地方」　新德里批：品味低劣

股票分割太香該AII in嗎？專家打槍：股價「變親民」不代表風險消失

中華隊捷報！2026年亞沙運　葉柏廷跳高並列銀牌

46萬啦啦隊「戴1居家小物吃烤肉」恥力大挑戰！打扮全被拍：很丟臉

快訊／2縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

地方熱門新聞

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

董森堡提議刪除預算遭否決

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師

觀音區保障里市民活動中心　動工

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

攝影家江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

路口未減速釀禍騎士酒測超標挨罰又送辦

台南學甲上白礁祭典登場前夕中研院士主編專書揭歷史脈絡

南消六大無人機訓練登場導入影像辨識提升搜救效率

台南市特教教材競賽頒獎35件作品脫穎而出展創意

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

台南市幼童軍夏令營登場310名學童展開兩天一夜探索之旅

太平媽加持後真的3天完售　闆娘西螺福興宮還願

更多熱門

相關新聞

南消六大無人機訓練登場導入影像辨識提升搜救效率

南消六大無人機訓練登場導入影像辨識提升搜救效率

台南市消防局第六救災救護大隊24日辦理第2季警義消無人機自主訓練，結合影像分析技術，導入顏色辨識功能，透過科技應用強化搜救效率與精準度，展現智慧消防在災害應變中的實戰能力。

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

消防裝備被質疑「掛蛋」南消1795組呼吸器在手今年再購316組

消防裝備被質疑「掛蛋」南消1795組呼吸器在手今年再購316組

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

南消第四大隊強化救護戰力中級救護員複訓全面升級

南消第四大隊強化救護戰力中級救護員複訓全面升級

關鍵字：

心靈防護罩南消正念減壓訓練

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面