台中男腸胃鏡檢查罕見喪命　高大成曝：疑動靜脈瘤遭碰觸破裂

▲台中男子作腸胃鏡檢查竟不治，高大成懷疑是動靜脈瘤破裂。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名男子和家人過完生日後，到康澄診所作腸胃鏡檢查，當下突然出現生命體徵下降，緊急送醫搶救18小時後宣告不治，法醫高大成覺得，這案例在醫學上相當罕見，懷疑是病人體內有動靜脈瘤，檢查過程中不慎觸碰破裂流血造成窒息，但真正原因還能等解剖報告。

有民眾在網路上發文，家人上週三到台中康澄診所，進行腸胃鏡檢查，過沒多久，院方人員表示失去生命體徵， 接著趕緊送往中國醫藥大學附設醫院，搶救18小時後，隔天週四清晨六點告別人間。

一個再平常不過的腸胃鏡檢查，竟然再也沒有回家，一個好端端、檢查前還在聊天打屁的人，再看到祂卻已經是冰冷的大體，女兒悲傷說「我們沒有爸爸了。」

高大成表示，做腸胃鏡檢查時產生的不適，有的是全身麻醉引起，有的是病人太過緊張引發中風或心肌梗塞等，但都不會馬上致死，救回機率非常高，像這次案例非常少見。

據了解，死者當時體內有出血，他懷疑可能是胃部或、食道有動靜脈瘤，儀器伸進去檢查時不慎觸碰破裂導致大出血，但送到醫院搶救時，院方卻說找不到出血點，他後來也補充說，現代的儀器精細，前端管子又軟又細，加上死者胃部平滑，好像又沒有刺破感覺。

高大成說，前天已進行解剖，要等2個月後才知道結果，到時是病人本身的問題，或是診所醫師疏失，就能釐清責任歸屬。