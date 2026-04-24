非洲豬瘟害慘全台！86歲豬農「狂跳針」...全場傻眼開庭被迫中斷

▲釀下非洲豬瘟的豬農陳父今日開庭，因為光是犯罪事實就有不同版本說法，導致開庭無法繼續。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，檢方查出養豬戶陳姓父子檔便宜行事，先後上傳不實蒸煮廚餘照片、申報不實死豬數量、販售病豬等，將人起訴。高齡86歲陳父今日到庭，光就是否認罪前後就說法不一，對於案情細節也出現AB版，導致法官無法確認爭點，要求辯護人再確認答辯方向，改期續審。

台中地檢署起訴認定，陳姓父子檔除了反覆使用舊照片上傳「每日蒸煮證明」，還偽造瓦斯使用量紀錄，申報不實資料，去年畜牧場發生豬瘟後，2人先是未通報，自行購買抗生素投藥，明明死了46頭，竟低報死豬數量，更離譜的是，陳姓父子檔不甩畜牧場出現豬瘟，期間把30隻可能染疫豬隻送至大安屠宰場（2隻在運送時死亡），導致豬隻已經銷售，並且獲利32萬15元。

檢方最終以偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等罪起訴陳姓父子檔。更痛批2人罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，惡性重大，應從重量刑。

陳子目前在押，先前開庭坦承偽造文書與詐欺取財罪，但是否認犯廢棄物清理法，曾死豬數目於甲乙丙聯上會有不同，是因為死豬數會浮動增加，但忘記補正，僅是疏忽，而非刻意隱瞞。

▲陳姓父子檔先前遭押，陳父已經獲得交保，陳子還在押。（圖／記者許權毅攝）



今日法院傳陳父到庭，由陳父家屬將人推著輪椅到庭，可明顯看出，陳父因高齡導致反應、行動力下降。陳父也跟法官黃淑美說，原本就不太能走遠，被關了3個月後，已經不會走了，都要坐輪椅。

陳父原本說，三聯單已經被檢察官拿走，不記得內容。後來又說，三聯單上的甲乙聯是由化製車司機當場清點後填寫，是最正確的數字，丙聯（留存聯）是前一天晚上自行清點後填寫，但因為司機是隔日一早來，死豬數有增加，才有出入。

但是，法官問陳父，所以是認罪與否？陳父一下說認罪，一下又改口說不認罪，就連辯護律師都因為陳父與開庭前所述版本不同，顯得尷尬無語。

法官追問為何會出現說詞反覆？陳父辯護律師說，先前與陳父溝通，確實也會出現說話反覆，但會自行勾稽起訴書內容，找出客觀事實。陳父因為高齡出現腦力與行動力下降，很難表達與理解問題。

檢方也說，可否請辯護人與陳父開庭前先確認答辯方向，否則法院也無法整理爭點，訴訟無法推進。

法官黃淑美說，考量辯護人前兩日才受委任，也尚未閱卷，要求先行整理說法後，再具狀給法院整理爭點，因此改期再審。