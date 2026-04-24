18年前勒殺人妻判刑18年6月！恐怖情人獲假釋...女友提分手也沒命

▲桃園市李姓男子因不滿前女友提分手，於去年11月勒殺前女友並棄屍平鎮區金陵路三段偏僻空地，圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年不滿周姓女友提分手，於同年11月間在周女住處附近騎樓等待，趁周女準備騎車之際，以自備圍巾從後方勒斃周女，再以水果刀自殘，事後報案聲稱殺害女友，平鎮警方據報到場拘捕依殺人罪嫌移送桃檢偵辦；桃園地檢署認為，李男曾於18年前因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手犯下相同勒殺案，遭法院判刑18年6月，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，檢方偵結依國民法官法之家暴殺人罪嫌起訴，並向法院聲請加重其刑。

檢警調查，49歲的李姓男子曾於2008年間在楊梅地區與在超商打工認識已婚45歲歐姓婦人，2人因屬姊弟戀，歐女後來提分手，李男遂前往歐女住處停車場談判後暴怒徒手勒斃歐女，2009年法院依殺人罪判處李男有期徒刑18年6月，李男服刑10年後的2019年12月假釋出獄，並於2025年9月保護管束期滿。

李男於去年與51歲周姓女子交往，周女後來與李男提分手，李男為求復合，於年11月間10日清晨6時許在周女平鎮住處附近騎樓等待，見周女準備騎車外出時，以自備圍巾從後方勒住周女頸部，再用力往回拉導致死亡，再將周女移至平鎮區金陵路三段上偏僻草叢，李男以水果刀自殘，事後報案聲稱殺害女友，平鎮警方據報到場拘捕依殺人罪嫌移送檢方偵辦，桃檢偵訊後向法院聲押獲准。

桃檢複訊時，被告李男坦承犯行不諱，檢方認為被告報告所為觸犯刑法之家暴殺人罪嫌，被告曾受有期徒之宣告，於徒刑之宣告並於執行完畢後於5年內再犯屬於累犯，檢方偵結，依國民法官法之家暴殺人罪嫌起訴，並向法院聲請加重其刑。