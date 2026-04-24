全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」　醫護AI能力可驗證

▲奇美醫院攜手資策會推出全台首套「醫療AI人才職能護照」，打造制度化AI人才培育模式。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

奇美醫院攜手資訊工業策進會，24日正式簽署合作備忘錄（MOU），推出全台首套數位化「醫療AI人才職能護照」，為醫療人員AI能力建立制度化訓練與認證機制，讓過去零散的學習成果轉化為可被驗證的專業資產，為台灣智慧醫療人才培育開創新里程碑。

院長林宏榮表示，過去醫療人員學習AI多屬自發且零散，缺乏系統化規劃，難以在職涯中累積具體價值。此次推出的「醫療AI人才職能護照」，結合訓練歷程、實務應用與能力認證，打造「學習、應用、認證」三合一機制，讓學習成果數位化、可追蹤，也更具專業辨識度。

透過分級課程設計與一站式培訓系統，醫護人員可依不同角色逐步建立AI應用能力，不僅能有效紓解臨床資訊過載與行政負擔，也有助於建立國家級醫療AI人才資料庫，實現適才適用，讓AI真正回應臨床需求。

資策會副執行長林玉凡指出，AI導入醫療場域的關鍵，在於能否融入實際工作流程。此次課程從臨床情境出發，採「問題導向」與「情境導向」設計，讓醫療人員在熟悉的工作環境中學習AI應用，降低門檻，也提升實用性，使AI成為可靠的「數位夥伴」。

課程同時導入生成式AI應用，協助處理病歷紀錄與行政報表等重複性工作，並強化醫療人員數位素養與資訊安全觀念，兼顧效率與醫療品質。

在「健康台灣深耕計畫」支持下，相關課程將於6月至8月陸續開辦，預計提供奇美照護聯盟1,000人次免費課程及300人次免費認證名額，降低醫護投入數位轉型門檻，推動跨領域「訓用合一」。

林宏榮指出，奇美醫院近年導入生成式AI，已展現具體成果，包括醫師撰寫病歷時間由60分鐘縮短至15分鐘，護理交班時間減少約5成，藥師每日服務量由15人提升至30人，營養師每日更可節省逾200分鐘行政作業，顯示AI結合人才培育制度，能大幅提升醫療效率。

資策會也強調，未來將把「醫療AI人才職能護照」模式推廣至更多醫療機構，甚至跨足其他產業，結合台灣醫療優勢與人才制度，打造具國際競爭力的智慧醫療體系，讓台灣在全球醫療AI領域站穩關鍵位置。