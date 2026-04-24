霸凌性騷被害女！民進黨青年部前主任吃案、詆毀同仁　遭判1年2月

▲民進黨前黨工蔡沐霖涉。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民進黨青年部前主任蔡沐霖，涉嫌接獲女同仁投訴遭性騷擾時，利用權勢霸凌被害人，甚至飆罵三字經，逼被害人向涉嫌性騷擾黨工道歉，2024年台北地檢署依強制罪起訴。台北地院今（24）日判蔡沐霖有期徒刑1年2月。

起訴指出，蔡沐霖2020年5月起，擔任民進黨青年部主任，他延攬自己參選新北市立委時的競選助理陳右豪擔任青年部資深專員，2020年7、8月間，就有女黨工在中央黨部向蔡沐霖反映，陳右豪有不當肢體接觸，或過度親暱的疑似性騷擾行為，希望蔡沐霖能有適當處置。

但蔡沐霖沒有依《性別工作平等法》規定以及黨內申訴處理辦法進行糾正補救，也沒有提供被害人應有的保護協助，反而怪罪被害人「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，又藉故在會議上公開對被害人罵三字經。

蔡沐霖處處刁難、羞辱、孤立被害人外，還要不擅長英、日等外語的被害人調到國際部，或者向陳右豪道歉，或者選擇資遣等三條路，被害人為了保有工作，接受陳右豪提議，在2020年8月20日到中華路錢櫃KTV，向陳右豪道歉，事後還把道歉結果LINE給蔡沐霖，結果被害人仍在同年11月17日請辭，並在2023年全台me too風暴中，在臉書公布自身遭遇。

已在2023年1月離職的蔡沐霖被民進黨調查認定有吃案、霸凌受害者，台北地檢署根據相關事證，認為蔡沐霖利用權勢，促使性騷擾被害人道歉並回報結果，行為不可容忍，依強制罪起訴蔡沐霖。台北地院判蔡沐霖有期徒刑1年2月。