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尹錫悅「派無人機挑釁北韓」！特檢重轟反國家罪　一審求刑30年

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲南韓前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅涉為了替宣布緊急戒嚴謀求正當性，竟下令向北韓（朝鮮）首都平壤派遣無人機，引發兩韓軍事緊張。對此，內亂特檢組在一審結辯時，向首爾中央地方法院求處判尹錫悅30年徒刑，至於南韓前國防部長金龍顯則是求刑25年，直指此案屬於反國家犯罪，嚴重損害國安與軍事利益。

根據《韓聯社》，內亂特別檢察組趙垠奭今（24）日在首爾中央地方法院刑事合議36部一審結審庭指出，尹錫悅涉嫌於2024年10月指示無人機作戰司令部執行「平壤無人機滲透作戰」，目的在於刻意挑釁北韓，藉此製造戰時氛圍，為日後宣布緊急戒嚴鋪路。

特檢組認為，這項行動本質上是為政治目的操弄軍事衝突，已逾越國家安全底線。

特檢組強調，身為三軍統帥的總統與國防部長，本應負責保障國民生命安全，卻為了創造戒嚴條件，企圖將韓半島（朝鮮半島）推向戰爭狀態，構成重大違法，直言是「反國家、反國民的犯罪行為，其結果已對國家安全造成實質危害，並嚴重侵害南韓的軍事利益。

▲▼ 北韓官媒《朝中社》19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（圖／朝中社）

▲北韓官媒《朝中社》2024年10月19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（圖／朝中社）

在量刑理由上，特檢組指出，尹錫悅身為最高統帥卻主導整起行動，是犯罪核心，而金龍顯則從戒嚴構想、策劃到執行上全程配合，扮演關鍵協助角色，因此分別求處30年與25年重刑。

此外，此案亦與「12•3緊急戒嚴事件」主體案件密切相關，檢方在求刑時一併納入先前相關案件的量刑標準進行考量。

檢方進一步說明，實際執行無人機作戰後，南北韓軍事緊張情勢顯著升高，且有無人機墜毀，導致作戰內容與軍事機密外洩的情形，已對南韓軍事利益造成具體損害。依照南韓現行法律，《一般利敵罪》即便未與敵國直接共謀，只要行為損害國家軍事利益或讓敵國獲益，即可成立。

此案另有多名軍方高層涉案，包括前國軍防諜司令官呂寅兄與無人機作戰司令官金容大。特檢組先前已對呂寅兄求處20年徒刑，對實際指揮作戰的金容大則求刑5年。不過，後者未被適用《一般利敵罪》，而是以濫用職權與教唆毀損軍用物品等罪名起訴。

據悉，本案審理過程多以涉及軍事機密為由採不公開審理，但依憲法規定，最終宣判將公開進行。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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