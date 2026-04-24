一票難求！日本狂言師野村萬齋來台　同台95歲國寶演「盲人賞月」

▲日本狂言名家「萬作之會」野村家來台，由高齡95歲的國寶野村万作（中）領軍，攜手野村萬齋（右）、野村裕基（左），三代同台場面十分難得。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／高雄報導

日本狂言名家「萬作之會」野村家今（24）日登上高雄衛武營，由高齡95歲的日本人間國寶野村万作親自領軍，攜手野村萬齋、野村裕基，三代同台場面十分難得，4場演出開賣當天就全數秒殺。其中野村万作將演出「盲人賞月」特殊情節，而自稱為「中間管理者」的野村萬齋將帶來賑災時創作的獨舞，已搶到票的觀眾在開演前興奮表示「能有一票超幸運！」

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▲超人氣「狂言師」野村萬齋來台，再度造成搶票旋風。（圖／衛武營提供）

「狂言」是日本流傳超過600年的古老的喜劇形式，與能劇、歌舞伎、文樂，並列為日本四大傳統藝術。其中狂言師野村萬齋曾演出電影《陰陽師》被讚「無人能及」，2015年指導羽生結弦再度爆紅；2016年他還在電影《正宗哥吉拉》演繹哥吉拉動作；更擔任過2020東奧閉幕式總監，是難得活躍於傳統藝術與大眾娛樂的狠角色級藝術家。

衛武營表示，「萬作之會」在2019年首度來台後即掀起狂言風潮，2024年二度訪台同樣反應熱烈，今年第三度造訪衛武營，延續過去一票難求的熱度，將於4月24日至26日共4場演出，帶來《二人袴》、《月見座頭》、《MANSAI波麗露》3齣作品。

▲《二人袴》劇照，流傳多年的經典喜劇，由野村萬齋、裕基同台演出。（圖／衛武營提供）

●《二人袴》滑稽場面，野村萬齋、野村裕基同台

此次演出的3齣作品，首先登場的《二人袴》是狂言經典作品之一，描寫一名年輕女婿在首次拜訪岳父時，因為只有一件正式禮服，父子兩人必須輪流穿同一條袴子拜訪妻家，在不被識破的情況下應對各種突發狀況，形成一連串滑稽場面。

野村萬齋表示，這齣戲之所以能歷久不衰，是因為內容描寫成長過程中常見的緊張、不安，每個人都曾經歷過類似情境，而劇中的長者對年輕人的照顧，也讓整齣戲在幽默之餘帶有溫暖的人情味。

▲95歲的日本人間國寶野村万作（右）將飾演一名「想賞月的盲人」。（圖／衛武營提供）

●《月見座頭》：95歲國寶飾演「盲人賞月」

第2齣作品《月見座頭》將由95歲的人間國寶野村万作、野村萬齋聯手演出，其中野村万作飾演一名「想賞月的盲人」，情節設計十分特別，他與一名能看得見的男子相遇，最後透過「聆聽蟲鳴聲」來感受月色，意境有深度。

野村萬齋表示，蟲鳴在亞洲文化中象徵季節與自然，但在歐美文化往往被視為「雜音」。他認為不同文化對自然聲音的理解有所差異，也好奇台灣觀眾對蟲鳴的反應。

野村万作也提到，狂言中的盲人角色，表演方式與歌舞伎不同，必須低頭行走、依靠手杖完成動作，對身體負擔相當大，特別是對腰與膝蓋都是考驗，也呈現不同表演形式對「美」的詮釋方式。

除此之外，野村萬齋也透露，這個故事的結局其實「帶點衝擊性，有點出乎意料」，作品可以看出「不協調性」，正是最值得看的地方。

▲野村萬齋帶來為了311震災創作的獨舞《波麗露》，用17分鐘演繹人類的一生。（圖／記者林育綾攝）

●《MANSAI波麗露》17分鐘演一生，源自311賑災創作

第3齣由野村萬齋帶來獨舞《MANSAI波麗露》，是此次演出的另一亮點，這部作品緣起於在日本311大地震後，野村希望透過舞蹈為災難中的生命祈福，也傳達鎮魂與再生的意義。

整段演出約17分鐘，以拉威爾名曲《波麗露》為基底，結合狂言傳統《三番叟》的精神，呈現人類的一生、從日出到日落、春天到冬天的四季生命循環，展現生命由萌芽、死亡、到重生的過程。

▲日本狂言名家「萬作之會」三代同台來台，其中野村万作（右2）已高齡95歲，此次來台十分難得。（圖／衛武營提供）

●三代同台橫跨70歲 野村萬齋以「酒」比喻世代

此次三代同台也是焦點，26歲的野村裕基表示，對他而言，祖父與父親既是家人，也是老師，他目前最關注的是如何學習，並延續兩人累積多年的表演經驗。

野村裕基認為，祖父累積近一世紀的舞台經歷，在當代表演藝術中極為少見；而父親野村萬齋長年活躍於舞台與影視領域，也讓他在學習過程中有明確的榜樣。他表示，自己的聲音跟父親很像，但如何學習並傳承「藝道」是自己目前的重要課題。

野村萬齋則表示，表演藝術與體育不同，舞台生命往往可以持續很長時間，因此學習過程需要不斷觀察前輩的背影，一步步向更高境界邁進，同時也要思考如何跟不同世代的觀眾產生共鳴。

他以酒來比喻，年輕的裕基就像剛釀成的新酒，帶來新鮮活力；野村万作則像陳年老酒，有92年的表演資歷（狂言師3歲即出道）累積深厚韻味；而他自己將邁入60歲花甲之年，說自己是「中間管理者」負責串聯的角色。

▲萬作之會《狂言劇場》將於4月24日至26日，在高雄衛武營演出。（圖／衛武營提供）

●95歲國寶狂言師紀錄片在台上映

此外，以野村万作为主角的紀錄片《六張臉：狂言師的舞台人生》同步於4月24日在台上映，影片記錄他自3歲登台以來、橫跨92年的舞台歷程，呈現長年持續磨練技藝的過程，讓觀眾透過影像看見狂言表演者的一生。他提到，希望這部紀錄片能不輸日本電影《國寶》，讓更多人透過影像認識狂言藝術的價值。

衛武營也推出票根優惠活動，凡持2026「萬作之會《狂言劇場》」節目票券，在紀錄片上映期間，到全台戲院購買《六張臉：狂言師的舞台人生》電影票，即可兌換「衛武營觀眾專屬限定特典」1份。

●衛武營預告明年推出3檔日本節目

衛武營藝術總監簡文彬表示，「萬作之會」此次3度來台演出，持續深化雙方合作關係，他非常期待三代同堂的表演，也透露，衛武營推動的「日本傳統藝術三部曲」，預計將於明年完成最後一塊拼圖，屆時將推出3個日本節目，為觀眾帶來不同形式的日本傳統藝能。

此次三代同台的「夢幻陣容」，讓已搶到票的觀眾在開演前也興奮留言「突然覺得有一張票好幸運！」還有人表示，自從看過野村萬齋的演出就被「收服」，這次的表演順利搶到票，成為「今年最期待的事」。