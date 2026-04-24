Apple Watch提醒壓力大？小心「情緒監測」讓你更焦慮　快學古希臘人的花園哲學找回平靜

▲依賴智慧裝置檢測情緒，可能感覺更焦慮！（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

智慧裝置功能越來越多，許多人習慣性的打開智慧裝置看心率、壓力分數，甚至紀錄「今天開不開心」，Apple Watch以及各類健康App等穿戴裝置不只幫算步數，還試圖分析「現在的情緒狀態」，讓人不自覺開始檢視，我今天過得好嗎？我夠快樂嗎？但最新研究指出，這種看似理性的自我監測，可能反而讓人更焦慮，甚至降低真正的幸福感。

根據2024年刊登於《當代心理學》（Current Psychology）的研究顯示，美國人相較其他國家，更傾向把「快樂」當成一個需要達成的目標，而非生活自然產生的結果。然而，Gallup2025年調查卻顯示，美國憂鬱症比例創下新高，形成明顯反差。研究指出，當人們越努力追求幸福，反而可能更容易感到挫折，因為一旦情緒未達預期，就會產生「我是不是不夠快樂」的壓力，讓心理負擔不斷累積。

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這種現象也與科技使用習慣有關，耶魯大學心理學教授Laurie Santos指出，研究發現「越重視快樂的人，反而越不快樂」，並指出當人們透過裝置頻繁檢測情緒，會放大負面感受，形成一種自我監控的壓力，不斷問自己「我現在快樂嗎」，會讓人過度聚焦在結果，而忽略生活本身的體驗，長期下來反而削弱幸福感。

面對這種「越檢查越焦慮」的循環，不妨試試古希臘先哲學家、享樂主義學派的代表伊比鳩魯的觀點，提醒自己在科技與情緒之間找到平衡：

真正的快樂是「無痛苦」：伊比鳩魯認為，人生的目的在於快樂，但最高的快樂不是肉體的快感，而是身體沒有飢渴疾病、內心無恐懼與焦慮，因此快樂不代表要中大獎或天天狂歡，而是讓身體遠離過勞、眼睛遠離螢幕壓力，當你感覺到心率飆高或肩頸僵硬時，主動開啟「靜音模式」，內心無恐懼地休息，就是最高級的享受。

「花園」中的簡單生活： 伊比鳩魯在雅典建立「花園」教學，主張生活應簡樸，不應為追求過度的慾望而痛苦，例如清茶淡飯已足夠，無需山珍海味，模仿伊比鳩魯的「花園教學」，別再被社群媒體上的精緻生活綁架，不如在自家陽台種點植物，喝杯清茶，簡樸不是吃苦，而是把精力花在真正能讓自己放鬆的「低成本快樂」上。

破解「數據焦慮」與「存在恐懼」： 伊比鳩魯認為死亡不值得恐懼，因為「死與我們無關」，活著時沒有死，死時我們已不存在，放下對數據指標的執著，學會「活在當下」。

投資「高品質友誼」而非「社交認可」： 伊比鳩魯認為哲學是指導人達到快樂的工具，友誼比愛情更讓人安定，且應避免參與紛雜的公眾政治生活，與其在網路社群與陌生人爭論、追求按讚數，不如找一兩個能陪你深度對談、不看手機的朋友。