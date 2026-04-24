怎膽敢把有毒馬鈴薯給國人吃？　卓榮泰：自己也是為人父母

▲行政院長卓榮泰出席厚生會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院厚生會今（24日）舉行「第34四屆會長交接典禮」，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰均出席。由於近日外界熱議政府對進口美國馬鈴薯的檢疫規定調整，卓榮泰特別在致詞時提到，府會做的工作，就是會把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品送到國內來。如果他們沒有那個信心、做不到這一點，「我怎麼膽敢坐在這個地方來？請韓院長多多支持好不好？」。

卓榮泰致詞時先表示，今天跟韓國瑜不孤獨，平常委員都比院長多，今天院長比委員多，在場都是來自各大醫院的院長，還有各大學的校長、所有的教授、各醫學會的理事長，非常榮幸來參加今天這個非常有意義的厚生會的會長的交接。

卓榮泰提到，厚生會是以醫療、藥品、環境永續還有社會福利來當作他們整個工作重點。早上他在立法院聽了國是論壇，但聽完很多委員講完話之後，他實在不敢來這個會場，因為他們都說行政院會把有毒的馬鈴薯送給大家吃，會把發芽的馬鈴薯挖了以後，把芽挖掉再給大家吃。

「行政院如果做這種事情，我今天怎麼膽敢站在這個地方？」，卓榮泰表示，他們都是為人父母，上有老母、下有小孩，也有這麼多親朋好友就住在台灣這個地方，政府會做的工作，就是會把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品送到國內來。如果他們沒有那個信心、做不到這一點，「我怎麼膽敢坐在這個地方來？請韓院長多多支持好不好？」。

卓榮泰提到，行政院在今年推出13項國家的戰略產業，當中生技醫療、生技科技也是當中的一環，所以未來在生技醫療這個領域當中，一定要把智慧跟科技引進來，讓台灣能夠在這一塊也跟著高科技產品、產業一樣同步的發展起來。同時，外交部已經在外交跟經濟工作上，行政院已經組成了經濟外交工作小組，未來，在韓國瑜的指示下，外交跟醫療再把它結合起來，再把經濟、科技結合起來，這就是「大健康產業」。

致詞時卓榮泰也說，新任會長陳菁徽是婦產科的名醫，以後「厚生會」改成「多生會」，台灣進入到少子女化的時代，能夠為國家、為社會多培育出一個小孩，就是為國家多一份的希望，多一份的力量，未來在陳菁輝的努力下，以及她的專業，一定除了廣泛的照顧國人的生命健康之外，能夠為我們的下一代多創造一些可愛、漂亮、珍貴的生命，這是他對厚生會最大最大的期待之一。

