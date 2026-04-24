　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怎膽敢把有毒馬鈴薯給國人吃？　卓榮泰：自己也是為人父母

▲▼ 行政院長卓榮泰出席厚生會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲行政院長卓榮泰出席厚生會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院厚生會今（24日）舉行「第34四屆會長交接典禮」，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰均出席。由於近日外界熱議政府對進口美國馬鈴薯的檢疫規定調整，卓榮泰特別在致詞時提到，府會做的工作，就是會把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品送到國內來。如果他們沒有那個信心、做不到這一點，「我怎麼膽敢坐在這個地方來？請韓院長多多支持好不好？」。

卓榮泰致詞時先表示，今天跟韓國瑜不孤獨，平常委員都比院長多，今天院長比委員多，在場都是來自各大醫院的院長，還有各大學的校長、所有的教授、各醫學會的理事長，非常榮幸來參加今天這個非常有意義的厚生會的會長的交接。

卓榮泰提到，厚生會是以醫療、藥品、環境永續還有社會福利來當作他們整個工作重點。早上他在立法院聽了國是論壇，但聽完很多委員講完話之後，他實在不敢來這個會場，因為他們都說行政院會把有毒的馬鈴薯送給大家吃，會把發芽的馬鈴薯挖了以後，把芽挖掉再給大家吃。

「行政院如果做這種事情，我今天怎麼膽敢站在這個地方？」，卓榮泰表示，他們都是為人父母，上有老母、下有小孩，也有這麼多親朋好友就住在台灣這個地方，政府會做的工作，就是會把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品送到國內來。如果他們沒有那個信心、做不到這一點，「我怎麼膽敢坐在這個地方來？請韓院長多多支持好不好？」。

卓榮泰提到，行政院在今年推出13項國家的戰略產業，當中生技醫療、生技科技也是當中的一環，所以未來在生技醫療這個領域當中，一定要把智慧跟科技引進來，讓台灣能夠在這一塊也跟著高科技產品、產業一樣同步的發展起來。同時，外交部已經在外交跟經濟工作上，行政院已經組成了經濟外交工作小組，未來，在韓國瑜的指示下，外交跟醫療再把它結合起來，再把經濟、科技結合起來，這就是「大健康產業」。

致詞時卓榮泰也說，新任會長陳菁徽是婦產科的名醫，以後「厚生會」改成「多生會」，台灣進入到少子女化的時代，能夠為國家、為社會多培育出一個小孩，就是為國家多一份的希望，多一份的力量，未來在陳菁輝的努力下，以及她的專業，一定除了廣泛的照顧國人的生命健康之外，能夠為我們的下一代多創造一些可愛、漂亮、珍貴的生命，這是他對厚生會最大最大的期待之一。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大
台中男做腸胃鏡罕見喪命　高大成曝可能原因
南珉貞呼籲台男「來追我想生寶寶」
徐若熙免在二軍比賽　最快5月1日重返一軍
蛇類大爆發！40分鐘就一件　捕蛇達人：開始覓食繁殖
爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園警方、環保機關多名基層收賄包庇業者　監院糾正桃園市府

轟藍營藉馬鈴薯操作政治鬥爭　吳音寧：想起我在北農的菜價之亂

怎膽敢把有毒馬鈴薯給國人吃？　卓榮泰：自己也是為人父母

楊寶楨指「民眾講堂」製造對立　民眾黨：黨的團結不會被動搖

看電影、演唱會、球賽免娛樂稅　蔣萬安：盼帶動相關經濟發展

綠委籲「非天然災害」、「複合型農損」納救助機制　農業部允研議

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

沈伯洋被讚「可大談巴哈1小時」　蔣萬安：讓我想起老朋友堅哥

韓國瑜挺打詐協會成立　批詐騙「去人性化」：亂世用重典

阿扁你真的說錯了！王令麟重砲反擊「洩密說」：飛鴿傳書嗎？

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

桃園警方、環保機關多名基層收賄包庇業者　監院糾正桃園市府

轟藍營藉馬鈴薯操作政治鬥爭　吳音寧：想起我在北農的菜價之亂

怎膽敢把有毒馬鈴薯給國人吃？　卓榮泰：自己也是為人父母

楊寶楨指「民眾講堂」製造對立　民眾黨：黨的團結不會被動搖

看電影、演唱會、球賽免娛樂稅　蔣萬安：盼帶動相關經濟發展

綠委籲「非天然災害」、「複合型農損」納救助機制　農業部允研議

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

沈伯洋被讚「可大談巴哈1小時」　蔣萬安：讓我想起老朋友堅哥

韓國瑜挺打詐協會成立　批詐騙「去人性化」：亂世用重典

阿扁你真的說錯了！王令麟重砲反擊「洩密說」：飛鴿傳書嗎？

母雞闖土地公廟金爐下蛋逾20顆 飼主領回放牠自由生活

王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大

18年前勒殺人妻判刑18年6月！恐怖情人獲假釋...女友提分手也沒命

川普轉發貼文稱印度「鬼地方」　新德里批：品味低劣

股票分割太香該AII in嗎？專家打槍：股價「變親民」不代表風險消失

中華隊捷報！2026年亞沙運　葉柏廷跳高並列銀牌

46萬啦啦隊「戴1居家小物吃烤肉」恥力大挑戰！打扮全被拍：很丟臉

快訊／2縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

曾豪駒談李育朋遭開除「又氣又可惜」　還沒發光就失去舞台

超巨老鼠實現吃肉自由！豬肉攤上大口啃肉　民眾嚇壞：隔天正常賣

【這也行？】原味腳丫晃啊晃！　爸爸「懶人帶娃法」收服嫩嬰

政治熱門新聞

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

快訊／確定了！賴清德彈劾案5/19國會表決大戰　要76位立委同意

李洋上任7個月「砍掉協會3億」　Cheap：部長保重

教官挫傷學員　陸軍：停止勤務移送法辦

赴女警陳芊雯靈堂上香　賴清德指示提供必要協助

快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修正

高德地圖會全面下架？梁文傑開口了

阿扁你真的說錯了！王令麟重砲反擊「洩密說」：飛鴿傳書嗎？

核安會：核電穩電價　藍：賴卓應道歉

王定宇稱美議員警告韓國瑜　徐巧芯批：拿別人口中的話來講很卑鄙

5學生染水痘　議員：停課竟由家長投票

周玉蔻讚陳其邁高雄布局高明　示警賴清德「選民要的是進取的執政者」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

《逐玉》張凌赫來台緩解兩岸關係？　民進黨團：對等尊嚴下都樂見

更多熱門

相關新聞

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

美產馬鈴薯進口規定引發民眾對於食安的疑慮，行政院長卓榮泰日前稱，會要求海關「逐顆拿出來檢查」。對此，國民黨立委徐巧芯酸，卓榮泰突然變身為「逐顆」工程師，說馬鈴薯要逐顆檢驗，但不可能，難道一大箱馬鈴薯是卓要自己驗？請卓先了解一下自己官員具體要怎麼處理發芽馬鈴薯問題，再回答立委。

114年度總決算實際賸餘1021億　連9年賸餘

114年度總決算實際賸餘1021億　連9年賸餘

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

食藥署10年前就示警發芽馬鈴薯有毒　陳菁徽轟政府罔顧國人食安

馬鈴薯進口「非逐顆檢驗」　石崇良：抽驗2%~10%依風險加嚴

馬鈴薯進口「非逐顆檢驗」　石崇良：抽驗2%~10%依風險加嚴

馬鈴薯「發芽毒素」高溫殺不死　醫示警4情況一定要丟

馬鈴薯「發芽毒素」高溫殺不死　醫示警4情況一定要丟

關鍵字：

有毒馬鈴薯卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

史上最甜日圓來了！現鈔見「0.2006」　10萬台幣多換2萬日圓

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面