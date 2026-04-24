台南行銷攻進國際觀光熱點　黃偉哲親上火線推廣文化美食

▲黃偉哲市長出席阿克蘭手工產業貿易展，祝賀建省70週年並深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲持續拓展城市外交版圖，近日訪問菲律賓姊妹城市後，隨即前往首個省級姊妹市阿克蘭省，親自向省長Jose Enrique M. Miraflores祝賀建省70週年，並把握當地觀光盛會機會，強力推廣「下一站台南」，成功吸引國際目光。

適逢知名觀光勝地長灘島舉辦「LOVE BORACAY 2026」活動，現場湧入大量國際旅客，台南市政府設置行銷攤位，並在海邊風帆船印製台南景點圖樣，形成吸睛亮點。黃偉哲更親自上陣介紹台南古蹟、美食與文化，結合台南運河開通百週年議題推廣，現場互動熱絡，成功提升台南觀光能見度。

黃偉哲表示，此行參與「Hinuguran it Akeanon Trade Fair（阿克蘭手工產業貿易展）」，深入了解當地鳳梨纖維織布工藝的傳承與創新，也逐一走訪各城市攤位，與業者交流，深化雙方產業與文化連結。

米拉弗洛斯省長指出，感謝台南將阿克蘭視為重要國際夥伴，並邀請黃偉哲未來再訪，共同參與重要慶典活動，期盼雙方交流能進一步延伸至教育、學生實習等領域，持續深化合作關係。

此外，駐菲代表處公使李廷盛、阿克蘭省議員Jupiter Gallenero及馬來市長Frolibar Bautista也到場力挺，展現台菲地方交流的熱度。阿克蘭省自1956年設省，以鳳梨纖維織布（Piña textile）聞名，該傳統工藝於2023年被聯合國教科文組織列入無形文化資產。台南與阿克蘭在觀光文化領域互動密切，2025年阿克蘭曾組團來台參與大台南旅展，雙方交流成果逐步累積。

此次城市外交行動，不只是一次拜訪，更像一場跨越海域的文化對話——當觀光、人潮與故事交會，「台南」這個名字，也悄悄在世界的浪聲中被記住。