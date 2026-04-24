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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍營藉馬鈴薯操作政治鬥爭　吳音寧：想起我在北農的菜價之亂

▲吳音寧。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

▲吳音寧。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者郭運興／台北報導

近日針對台美簽署貿易協定後，政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，遭國民黨痛批。對此，前北農總經理吳音寧23日表示，加工用馬鈴薯，必須先行標註，不會流入市面，必須備妥文件後，以安全防護措施直接運往加工廠。所以，為何藍營政客，平時從不關心農業，會突然跳出來講馬鈴薯？「我不免想起，多年前，我在北農經歷的菜價之亂」。這次，又要假藉馬鈴薯之名，操作政治鬥爭，實在是，有夠老套！

吳音寧表示，有人留言，請自己談談馬鈴薯。台灣本土產的馬鈴薯，主要來自台中、雲林和嘉義，有些薯農也叫它油薯。每年，大約會在一到三月收成。但長期以來，台灣人食用的馬鈴薯，不乏仰賴進口。進口量約為國產的兩倍。

吳音寧指出，根據（107年）公告的「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」，只要有五毫米（半公分）以上芽體的馬鈴薯，就不得輸入。

吳音寧指出，台美貿易談判之後，食用馬鈴薯的進口規範，完全都沒有變。而在今年（115年）二月，農業部另外公告了「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」。

吳音寧表示，根據最新的規定，大家知道，送達加工廠後，芽體多長的加工用馬鈴薯，就應棄置、不得進行加工嗎？答案是，依然是五毫米（半公分）。而且，加工用馬鈴薯，必須先行標註，不會流入市面。必須備妥文件後，以安全防護措施直接運往加工廠。

吳音寧質疑，所以，為何會有馬鈴薯之亂？為何台北的藍營政客，平時從來不關心農業，會突然跳出來講馬鈴薯？「我不免想起，多年前，我在北農經歷的菜價之亂。從那之後，這群平時對農業不聞不問的台北政客，每隔一段時間，就要假借民生議題，把惡劣的政治鬥爭手法，一而再、再而三的重演」。這次，又要假藉馬鈴薯之名，操作政治鬥爭——實在是，有夠老套！

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