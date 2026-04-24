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社會 社會焦點 保障人權

黑幫「網內互打」起因竟是因外籍車手　刑事局9個月抓22人

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前與北市北投分局合辦一起北聯幫網內互打，起因竟是為了跨國車手來台提領而起糾紛，深入追查發現，北聯幫成員媒介境外車手來台取款，再由車手交給竹聯幫的成員負責洗錢，警方清查共計118名被害人，財損2400萬。

警方調查，26歲的胡姓男子具有北聯幫背景，被警方懷疑涉及媒介境外車手來台取款，車手將錢交給29歲的謝姓竹聯幫弘仁會成員，謝將錢收集好後由29歲的賴姓男子負責洗錢，詐騙半年之久；警方之所以查獲，竟是從一場街頭鬥毆開始。

▲▼詐騙集團街頭互毆，扯出竟是因為外籍車手來台。（圖／記者邱中岳翻攝）

詐騙集團街頭互毆，扯出竟是因為外籍車手來台。（圖／記者邱中岳翻攝）

2025年6月間，北投分局接獲報案，有兩派人馬在街頭發生鬥毆事件，警方到場後發現是同屬於北聯幫成員，私下了解竟然是因為外籍車手來台取款、疑似分贓不均引發糾紛，警方立刻與刑事局配合清查，在9個月間共計逮捕22嫌到案，並在各處起獲現金143萬、毒品、匾額、筆電等證物；全案依詐欺犯罪危害防制條例、組織、詐欺、洗錢等罪嫌移請士林地檢署偵辦，部分犯罪經起訴在案。

▲▼詐騙集團街頭互毆，扯出竟是因為外籍車手來台。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時有一名住在台中的42歲劉姓技術人員，先被該集團以戀愛詐騙的方式騙錢，後來又成為投資詐騙的受害者，一共被騙走245萬。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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