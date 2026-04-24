楊寶楨指「民眾講堂」製造對立　民眾黨：黨的團結不會被動搖

▲前民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨台中市議員江和樹力薦前黨發言人楊寶楨參選台中議員，但昨（23日）楊控訴遭小草粉專「民眾講堂」批評、帶風向製造分裂，還稱知道「背後是誰在控制」；江甚至點名，是中央黨部人士所為。對此，民眾黨發言人張彤表示，非官方粉絲專頁皆是由支持者經營，黨中央未曾介入；民眾黨是大鳴大放的政黨，相關指教建議都會虛心聆聽。

楊寶楨過去曾參選台北市松山信義區議員，落選後輾轉擔任基隆市政策推廣大使、新竹市政府發言人等職務。楊今年3月辭去竹市發言人後，江和樹即公開喊話，建議她參選台中市東南區市議員。

江和樹與楊寶楨日前接受媒體人黃光芹節目《中午來開匯》訪問時，楊表態願為黨一戰。未料下節目後，網路上開始有網友攻擊楊、江，有小草粉專指楊當初松信落選後就落跑。對此，楊表示，知道粉專背後是誰在控，呼籲不要在黨內搞分裂。

江和樹則說，「一定是中央黨部裡面的人」，並指這個粉專經常槍口向內，比民進黨更可惡，黨中央長期視而不見，「這個黨還要再繼續走下去嗎？」

對此，民眾黨發言人張彤回應，非本黨官方的粉絲專頁，皆是由支持者經營，黨中央未曾介入也無從介入，民眾黨本來就是一個大鳴大放的政黨，不僅支持者，許多黨公職也經常公開發表對黨主席、中央黨部乃至地方議員和參選人的指教建議，都會虛心聆聽。民眾黨的團結也不會這麼容易被動搖，也會持續前進。