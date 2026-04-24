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尖石鄉出遊摔落山谷！暖警濃霧中頻安撫　靠「聽聲辨位」尋獲夫妻

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣尖石山區23日傍晚，一對沈姓夫妻駕車旅遊行經竹60線15.8公里時，不慎連人帶車掉落山谷，隨即撥打110求救，因濃霧能見度低，加上非當地人，無法告訴準確位置，最後靠著警方駕駛巡邏車一邊鳴放警報器，終於確認夫妻位置，利用繩索協助將2人救出，所幸僅輕微擦傷，無生命危險。

▲▼ 夫妻駕車行經竹60線15.8公里處不慎摔落山谷，警方靠著聽聲辨位找到人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲夫妻駕車行經竹60線15.8公里處不慎摔落山谷，警方靠著聽聲辨位找到人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說明，23日傍晚一對沈姓夫妻駕車至新竹縣尖石山區旅遊，行經竹60線路段時，不慎連人帶車跌落山谷，受困於邊坡，立即撥打110報案電話求援，橫山分局勤務指揮中心於下午5時28分接獲110通報後，立即指揮秀巒派出所及宇老派出所員警馳援。

▲▼ 夫妻駕車行經竹60線15.8公里處不慎摔落山谷，警方靠著聽聲辨位找到人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

當時山區濃霧，能見度僅約0.5公尺，報案人非當地居民，又不熟悉地形，無法確切描述墜落位置。秀巒派出所所長高恩賜當機立斷，請報案人保持電話暢通，並駕駛巡邏車沿秀巒部落往宇老部落方向行駛，沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位。期間夫妻向警方道歉，但員警頻頻安撫表示「沒關係，人沒事就好，你們不要緊張」。

▲▼ 夫妻駕車行經竹60線15.8公里處不慎摔落山谷，警方靠著聽聲辨位找到人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

經過不懈努力，報案人從原先聽到警笛聲，最後終於清楚看到巡邏車警示燈，當下立刻大喊「看到了！看到了！」，員警立即停車搜尋，確認人車墜谷地點為竹60線15.8公里處。現場地勢陡峭險峻，員警隨即通報消防隊及山地義勇警察到場支援，合力將受困夫妻救出，所幸2人僅輕微擦傷，意識清楚，員警立即安撫情緒並接駁至宇老派出所休息。

獲救後，沈姓夫妻對員警及救援人員冒著濃霧、機智運用警笛定位表達深深感謝，並對警方積極救護的辛勞感念在心。

橫山分局呼籲，山區道路彎曲陡峭，天候多變，用路人務必減速慢行；若遇緊急狀況，請保持冷靜並詳細告知位置或附近地標，以利搜救人員迅速到場救援。

▲▼ 夫妻駕車行經竹60線15.8公里處不慎摔落山谷，警方靠著聽聲辨位找到人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

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