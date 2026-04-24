花蓮慈院參加APAC年會　分享細胞治療與研製經驗成果

▲花蓮慈院院長林欣榮（前排右二）應生物技術開發中心董事長涂醒哲邀請，參加APAC年會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮應財團法人生物技術開發中心（DCB）董事長涂醒哲邀請參加4月21日在日本東京舉行的亞洲製藥協會合作會議(APAC)年會。林欣榮院長指出，此行由涂醒哲董事長帶隊，也參訪在人工智慧（AI）領域處於領先地位的筑波大學，觀摩體驗跨學科研究團隊將 AI 應用於生物醫學、醫療照護、機器人技術等成果。

▲APAC會場，林欣榮院長（右起）與史坦賽薾生醫總經理林世吉、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲合影。



由亞洲地區11個國家共13個藥品研發協會組成的「亞洲製藥協會合作會議（APAC）」，自2012年成立以來，致力推動創新藥物在亞洲的研發與上市 ，每年四月更舉辦年會，作為亞洲產官學界溝通討論與意見交流的平臺。林欣榮院長帶領團隊在惡性腦瘤新藥、細胞治療腦中風新藥、再生醫學、中西醫精準醫療的臨床研究成績斐然，今年也帶領細胞研製中心主任孫立易博士，參加涂醒哲董事長所率領的臺灣藥界團隊赴日。

▲林欣榮院長（前排右四）與財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲（前排右六）參加2026台日生醫產業交流活動。



除了花蓮慈濟醫院，還有史坦賽薾等多家台灣生醫廠商參加，於亞洲製藥協會合作會議(APAC)年會，與亞洲各國專家深入交流，一起探討亞洲創新藥物的發展契機、法規優化等重要議題。林欣榮院長與孫立易博士也分享花蓮慈濟醫院在細胞治療與細胞研製上的經驗與成果。

▲林欣榮院長在此次日本行有三場簡報分享，希望將花蓮慈濟醫院的新藥、細胞治療等創新研發成果，推廣到整個亞洲。



亞洲頂尖的再生醫學與細胞製備中心主要集中在日本、台灣、泰國以及香港等地，致力於幹細胞療法、組織工程及高品質細胞產品的研發與臨床應用。孫立易博士除介紹花蓮慈濟醫院細胞研製中心的高規先進設備，也分享應用在脊髓損傷患者的細胞治療與脊髓電刺激療法、治療癌症的CAR-T療法、AI運用在中西醫精準醫療的「醫王一號」系統，以及已應用在臨床試驗的植物標靶新藥。

▲孫立易博士除介紹花蓮慈濟醫院細胞研製中心的高規先進設備，以及以臨床應用的脊髓損傷細胞治療、CAR-T療法、AI運用在中西醫精準醫療的「醫王一號」系統，與進入臨床試驗的植物標靶新藥。



林欣榮院長除簡報惡性腦瘤新藥、細胞治療腦中風新藥的臨床試驗成果與最新進度，同時也以臨床應用在惡性腦瘤、巴金森病、TTN基因突變引發罕見肌肉疾病、先天ABCD1基因異常引發腎上線腦白質失養症等病人的治療為例，分享以精準中草藥的治療成果。

▲林欣榮院長此行參訪在人工智慧（AI）領域處於領先地位的筑波大學，觀摩跨學科研究團隊將 AI 應用於生物醫學、醫療照護、機器人技術等成果。



林欣榮院長指出，此行收穫很多，到日本第一天即參訪筑波大學；在AI領域處於領先地位的筑波大學，正透過日本 COI-NEXT 計畫，整合生物資源、數位平台與多體學（multi-omics）數據，運用 AI 加速抗癌藥物研發，以因應超高齡社會帶來的壓力，以及慢性疾病日益增加的挑戰。



筑波大學人工智慧研究中心 (C-AIR)，致力於將 AI 應用於生物醫學（Bio-AI）、智慧喚醒系統、自動化聲音偵測等領域，並積極推動與台灣大學等國際機構的 AI 晶片與技術合作，研發機器人。林欣榮院長在參訪過程還穿戴機器人裝置，用大腦凝視機器人運動。



林欣榮院長指出，此外，涂醒哲董事長還帶隊參訪日本大藥廠、以及多家幹細胞、基因工程、AI製藥、與醫材生技公司。