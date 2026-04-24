花蓮幼兒園招生資訊數位化！集中公告全面資訊　家長報名更便利

▲花蓮縣政府教育處於「花蓮縣幼兒園招生網」集中公告全縣幼兒園招生資訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓家長掌握115學年度公立幼兒園招生資訊，花蓮縣政府教育處於「花蓮縣幼兒園招生網」（https://kid-online.hlc.edu.tw），集中公告全縣幼兒園招生名額、報名日程及錄取結果等資訊。以數位化管理提升行政效能與資訊透明，有效提升家長報名滿意度與教育參與度。

線上平台提供園所查詢、招生QA及客服聯繫功能，方便家長在家完成報名流程，「線上報名不排隊」為最大亮點。另各園也仍持續提供現場報名及紙本郵寄報名管道，以協助所有家長完成報名作業，確保資訊無落差。

▲▼線上平負提供園所查詢、招生QA及客服聯繫功能，方便家長在家完成報名流程，「線上報名不排隊」為最大亮點。

今年度幼兒園招生涵蓋全縣98間公立幼兒園，各園招生資訊自115年5月15日開放線上查詢，報名期程自115年6月1日至6月5日，並於115年6月8日公開抽籤，錄取結果同步於線上網站與園所現場公告。另報到作業將於115年6月15日辦理，請家長務必備妥戶口名簿、健康手冊等資料進行報到，若正取幼生未完成報到程序，園所將依抽籤序位結果辦理備取幼生遞補作業。

花蓮縣長徐榛蔚強調，教育起點從幼兒做起，縣府幼兒政策以親子友善為核心，透過資訊整合、流程簡化，打造家長安心、園所用心、孩子開心的三贏環境。

教育處長翁書敏表示，將持續優化招生平台，持續推進招生數位化應用，讓家長「一機在手，育兒無憂」。

