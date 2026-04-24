快訊／屏東縣「大雷雨警戒」防冰雹　山區暴雨持續2小時

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午1時39分針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至2時09分。氣象署提醒，有冰雹發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域

屏東縣 長治鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時39分也針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布山區暴雨災防告警，持續時間至3時39分。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

山區暴雨災防告警

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣霧台鄉

▲氣象署天氣提醒。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面往南移動，西半部易有短暫陣雨出現，局部對流發展旺盛伴隨雷擊及強陣風，並有大雨發生的機率，對流胞移動速度快偶有空檔，今天整體降雨機率仍偏高，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫下降，北部及宜花整日較涼，高溫約22至24度，中部及台東也下降到25至28度，不過南部仍可達28至30度，沒下雨時感受悶熱，低溫方面各地約20至24度。