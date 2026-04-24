雲林入春「蛇類大爆發」！40分鐘就一件　捕蛇達人：開始覓食繁殖

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

時序進入春季，氣溫逐漸濕暖，蛇、蜂類開始活動力增強。雲林縣消防局統計，今年4月份統計至今，已接獲民眾通報358件捕蛇案件，光是22日一天，上午7時到深夜11時短短16小時內，全縣就有24件捕蛇通報，平均40分鐘就接獲一件，讓處理人員疲於奔波。捕蛇達人劉津丞表示，每年4月至10月因氣溫升高，蛇類開始覓食、繁殖，活動力比較強，因此目擊通報也增加不少。

▲劉津丞日前才捕獲將近2米長的大蛇。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林蛇類目擊通報爆發 4月至今已358件

雲林縣消防局搶救科科員涂俊皇表示，消防局統計，雲林全縣4月至今已接獲358件捕蛇通報，3月也有154件，去年4月同期則為363件，顯示入春後氣溫回暖，蛇類開始進入活動季節。涂俊皇說，每年4月至10月為蛇類、蜂類頻繁出沒期間，居家若發現蛇類或蜂窩，請民眾撥打119，消防局會通報縣府農業處委外合作人員到場處理。

▲雲林縣消防局搶救科科員涂俊皇。（圖／記者游瓊華翻攝）

氣溫升高、覓食、繁殖期都是主因

劉津丞也表示，冬季剛過，時序進入春夏季，氣溫升高後蛇類開始覓食、活動力變強，加上4至7月為蛇類的繁殖期，因此這段時間較常目擊蛇類出沒。劉津丞提醒，民眾若發現居家環境中出現蛇，一定要進行通報，並在現場與蛇類保持距離，以目視範圍可見為主，假若蛇有移動，務必緊盯其移動方向位置，好讓專員抵達後盡可能縮小搜尋範圍，提高捕蛇的成功率。

▲捕蛇達人劉津丞。（圖／記者游瓊華翻攝）

目擊蛇類出沒勿驚慌 保持冷靜進行通報

為何蛇類會頻繁出現在住家區域？劉津丞解釋，蛇類主要是為了覓食才會到處跑，市區的下水道、排水溝中有較多的鼠類，是蛇的食物，也是蛇進入市區的主因。劉津丞說，4月算是捕蛇旺季的開始，通報的案件量通常在4至10月份會比較密集，因為天氣熱、活動力變好，相對消耗熱量也高。

劉津丞強調，蛇類出沒主要是以覓食為主，不是想要攻擊人或是進入住家，若民眾發現，只要不過分接近去驚動到牠，通常蛇類不會攻擊，會選擇停留在原地、或是緩慢移動離開，民眾目擊時務必保持冷靜進行通報，不必過度驚慌。