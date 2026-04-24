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高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

▲潮州警方經費2小時找到婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方經費2小時找到婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名73歲失智婦清晨騎車外出失聯，家屬焦急報案並靠GPS定位追蹤行蹤，潮州警方接獲通報後跨區奔波搜尋，歷經兩小時終於尋獲，成功平安帶回，化解一場驚魂。

潮州警分局中山路派出所於日前接獲通報，高雄一名73歲失智婦人當日清晨8時騎乘機車離家後失去聯繫，家屬憂心發生意外，於13時16分向鼓山分局報案協尋。

警方表示，該婦人機車裝有GPS定位器，報案時顯示位置在屏東縣林邊鄉中林路一帶，隨後更新至潮州鎮台一線與中興路口。中山路派出所警員曾世竹、周聖棠接獲通報後，立即與家屬聯繫掌握最新定位，並展開協尋行動。

由於GPS定位約有5分鐘延遲，增加搜尋難度，員警依序沿潮州、萬丹、內埔、長治、屏東市、鹽埔等地來回查找，持續追蹤可能路線，最終在內埔鄉水門村成功路一帶發現婦人蹤影，確認其身體狀況無礙後，隨即護送返所並通知家屬帶回，順利結束協尋任務。

警方指出，警員曾世竹過去曾獲內政部警政署「失蹤人口查尋績優員警」表揚，平時累積豐富經驗，此次亦帶領同仁周聖棠共同完成任務，展現團隊合作與專業能力，深獲家屬感謝。

潮州分局長黃世德呼籲，家中若有失智或年長者，應留意其行蹤並配戴聯絡資訊飾品或裝置定位設備，也可申請指紋建檔或愛心手鍊，以利走失時能迅速確認身分，協助平安返家。

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