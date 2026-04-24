綠委籲「非天然災害」、「複合型農損」納救助機制　農業部允研議

▲「野生動物農損及病蟲害納入天災救助刻不容緩」記者會。（圖／賴惠員國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

面對氣候變遷加劇，造成農業災損的原因已不只颱風、豪雨等傳統天災。農業選區立委賴惠員、鍾佳濱、陳素月、蔡易餘、徐富癸今（24）日召開「天災救助跟不上氣候變遷 野生動物農損及病蟲害納入天災救助刻不容緩」記者會，要求中央檢討現行農業天然災害救助制度，將與溫室效應加劇下的氣候變遷高度相關「非天然災害」及「複合型農損」納入評估。農業部代表允諾會帶回跨部會研議，針對目前棘手的農損會再研擬看是否專案補助。

現行農業部天然災害救助主要依據《農業天然災害救助辦法》及《農產業天然災害救助作業要點》辦理，其中《作業要點》中「農產業災害勘查報告表修正規定」對是否救助的判定仍建立在「天然災害所致」傳統框架，一旦認定為「非天然災害所致」，即使實際上與氣候異常、環境變動、病媒昆蟲擴散或野生動物危害高度相關，也往往無法啟動救助，目前制度與農民實際感受落差大。

賴惠員以台南瓜果、柑橘產業為例，指出近年來除了豪雨、颱風等直接災損外，病蟲害、野生動物與酸雨對農作物的危害越來越大，如「瘋欉」、「酸雨」、「猴害」等「非天然災害」，都對農民生計造成沉重壓力。而問題核心卻在於，農民承受的風險日漸升高，但制度認定卻原地踏步。

賴惠員指出，上述「非天然災害」早已不能僅靠技術輔導就能根除。過去農業部前部長陳吉仲曾承諾研議病蟲害救助機制，但後續卻在農改場實地勘查後，以可透過技術改善為由不予補助，導致這類與氣候變遷高度相關、實際上又快速擴散且難以控制的災損，仍被歸類為非天然災害，排除於救助體系之外，與基層農民實際承受的損失明顯脫節。

針對制度調整，鍾佳濱說明，當氣候變遷導致降雨模式改變或極端溫差時，植物的抵抗力會下降，病媒昆蟲與野生動物的行為也會隨之改變，這已是系統性風險而非單純的個案農民管理不佳。

鍾佳濱強調，認定標準應從單一因果轉向環境關聯；目前勘災重點常糾結於病蟲害是否為農民疏於防治，但事實上，極端氣候正是引發病蟲害爆發的催化劑。農業部應引入更科學的環境數據，只要氣候指標達到特定異常標準，誘發的病蟲害就應視同天災處理。

鍾佳濱補充，他長期關注農業保險與救助制度的雙軌補強，長遠來看，農業部應加速開發針對特定病蟲害與動物損害的保險品項。政府必須降低農民的投保門檻，並在天災認定模糊地帶，透過保險機制給予農民實質的損害補償，避免農民因一場天災就血本無歸。

在野生動物危害方面，蔡易餘表示，從近三年監測資料來看，獼猴數量呈現明顯成長趨勢，不論低海拔、中海拔或高海拔地區，豐富度都持續上升，顯示猴害問題已不是零星個案，而是持續擴大的農業風險。面對獼猴頻繁侵擾農地、啃食果樹作物，現行防治措施效果有限，難以有效降低損失。中央應正視野生動物危害對農業生產造成的持續性衝擊，儘速檢討現行天然災害救助制度，將野生動物農損納入更合理的救助與補助機制。

徐富癸指出，屏東第一線農民正面臨多重衝擊，從山區猴害蔓延至平原地區綠鬣蜥肆虐，這些「會移動的天災」大肆啃食農作幼苗與果實；再加上氣候異常引發「瘋欉」病毒及薊馬等病蟲害擴散，已使蓮霧、芒果、鳳梨等指標性果樹產業損失慘重。

陳素月表示，過去幾年來，彰化八卦山脈周遭「疣胸琉璃蟻」非常氾濫，八卦山脈種植著龍眼、荔枝、咖啡等作物，使得果農在平常管理及收成時遭螞蟻爬滿全身叮咬，造成他們栽種與收成時很大的困擾，間接也減少了收成的成果。極端氣候造成的生態失衡與以往一場豪雨、一次風災的造成的直接性災害不同，因此希望農政單位重視這個問題，就算無法將「疣胸琉璃蟻」的災害納入災損，也要想辦法防治，研議對策妥善解決。

陳素月進一步說明，今年彰化溪湖的溫室葡萄也面臨到了劣果非常嚴重的問題，這是往年從來沒遇到過的狀況，上週陳素月邀集有關單位前往會勘後，農政單位將其列為管理問題，但陳素月實際走訪幾家葡萄園後，了解到的情況是去年豪大雨造成果園淹水，進而讓葡萄植株受損，導致今年結果狀況不佳，是有因果關係的，因此希望農政單位面對極端氣候變遷，在救助的標準上要重新思考，做到「精準救災」。