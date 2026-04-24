雙胞胎爸爸是不同人！　專家驗DNA驚呆：全球僅20例

▲哥倫比亞一對雙胞胎雖然是同一個媽媽所生，但父親竟然分別是兩位不同的男性。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞發生一起罕見的科學奇聞！一名女子在2018年帶著一對2歲的雙胞胎兒子前往大學實驗室進行親子鑑定，沒想到檢測結果出爐後，不僅讓這名母親驚呆，連在場的專家都直呼「從未親眼遇過」，因為這對雙胞胎雖然是同一個媽媽所生，但父親竟然分別是兩位不同的男性。

驗DNA意外揭發「同母異父」雙胞胎

根據BBC報導，這起案例發生在哥倫比亞國立大學（National University of Colombia）的遺傳學實驗室。當時這名女子為了確認孩子的生父身分，帶著已出生兩年的雙胞胎男嬰進行常規DNA檢測。然而，檢驗結果卻顯示，這對兄弟僅擁有相同的母親，生物學上的父親卻指向不同人。

這種極為罕見的現象在醫學上被稱為「異父複孕」（Heteropaternal superfecundation）。根據科學文獻記載，全球目前僅發現約20例類似案例。儘管遺傳學家早已在理論上知曉其可能性，但哥倫比亞國立大學的專家坦言，這是他們首度直接接觸到這種臨床案例，引起了科學界的強烈關注。

微衛星標記分析 鑑定技術揭真相

為了釐清孩子的血緣，遺傳學研究所的科學家採用了「微衛星標記」（microsatellite markers）技術。實驗室主任烏薩肯教授（William Usaquén）指出，研究人員會針對DNA中15到22個稱為「微衛星」的基因位點進行序列分析與比對。

鑑定過程相當嚴謹，科學家先從受試者的手指採取血樣並分離DNA，由於DNA極其微小，必須透過特殊設備進行擴增。隨後將樣本與螢光物質混合，再透過「電泳法」（electrophoresis）由機器讀取數據並轉化為序列數字。

最終分析顯示，其中一名孩子的基因結構與疑似生父吻合，但另一名孩子則完全不同。

全球僅20例 排卵黃金期成關鍵

針對這項生物學上的奇蹟，烏薩肯解釋，這必須在極其「巧合」的條件下才會發生。首先，女性必須在短時間內先後與兩名不同的男性發生性行為；其次，女性必須同時排出兩顆卵子，且這兩顆卵子要分別與不同男性的精子結合受精。

專家指出，精子通常必須在排卵後的24到36小時內完成受精，因為這是卵子排出後能維持活性的黃金時間。

不過，研究員卡薩斯（Andrea Casas）也補充，排卵不一定是同步的，「有時一顆卵子先排出，兩三天後才排出另一顆」，這也進一步增加了在不同時段受精、懷上不同父親孩子的機率。