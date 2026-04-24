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除役才回台！男赴美國念醫學滯留20年拿綠卡　逃避當兵遭法院判刑

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲男子拿到綠卡後除役才返台，遭法院判刑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉人豪／台中報導

台中一名陳姓男子，2006年去美國就讀醫學院並拿到綠卡，遲遲未返台接受徵兵處理，等到除役後才返台，法院認為陳男以私人事由逃避役期，漠視法令規定，依妨害徵集罪，處有期徒刑4月。

根據判決，陳姓男子意圖避免徵兵處理，於2013年8月1日經核准出境就學後，屆期未歸。區公所2018年11月催告其6個月內返國接受徵兵處理，催告6個月期限屆滿後，又於2019年8月通知應至醫院到檢，另同時將該徵兵檢查通知書領取函送達至住處，但陳男仍未返國到檢，致未能接受徵兵處理。

陳男除役之日應為2025年12月31日，而他於除役後2026年3月從美國返台，並稱是在2006年10月左右去美國，剛好拿到綠卡，去那邊就學，滯留迄今已經20多年，於2021年完成醫學院學程。

檢方質疑於2006年至今，每隔2年均回國，且每次停留時間皆為1至2個月，大可以盡憲法義務服完兵役，為何未依通知返國接受兵役檢查？迄今未返國履行兵役義務之原因為何？陳男表示，2006年至今因為醫學院學業不能中斷，加上住院醫師的職守等未能返台。

法院認為，陳男受高等教育、具相當專業智識，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役，卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，又因職涯規劃於除役後返台，依妨害徵集罪，處有期徒刑4月。

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