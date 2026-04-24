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金酒廈門公司預算遭刪　縣府擬提覆議尋求翻案

▲▼金酒廈門公司預算遭刪，副縣長李文良表示將依法提出覆議爭取翻案空間。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金酒廈門公司預算遭刪，李文良表示將依法提出覆議爭取翻案空間。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次定期會於今（24）日進入尾聲，金酒廈門公司年度預算案在二讀會時遭議會全數刪除，隨著本次定期會落幕，相關議程未再提起討論。副縣長李文良表示，縣府將循法律途徑提出救濟，盼爭取重新審議的機會，確保公司運作不致受阻。

針對預算案遭全數刪除，李文良指出，定期會議程已在議長敲槌後正式結束，預算無法於本會期內再行討論。面對此一情況，縣府將依照法定程序，研議提出覆議，期望能讓預算案有再次被審查的機會，以爭取翻案空間。

他進一步說明，若覆議結果仍無法解決爭議，縣府也不排除依相關規定，報請內政部調解，尋求更進一步的救濟管道，以維持縣政及事業單位運作能正常推動。

至於外界關注的營運問題，李文良表示，目前金酒廈門公司仍會依照現在的模式持續運作，確保基本業務不中斷。不過他坦言，預算遭刪確實對營運帶來一定影響，但在人員薪資及必要支出方面，縣府仍將依相關法規妥善支應，以維持公司基本運行。

縣府強調，後續將持續與議會溝通，並在合法範圍內尋求解決方案，盼能兼顧程序正義與實務需求，讓相關業務得以穩定推展。

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