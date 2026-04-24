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柯文哲夜訪醫院遭疑施壓　院方緩頰：可能是「柯式語法」

▲▼新光醫院副院長張益誠出面受訪回應柯文哲深夜到院關心病患事宜。（圖／新光醫院提供）

▲新光醫院副院長張益誠出面受訪回應柯文哲深夜到院關心病患事宜。（圖／新光醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至新光醫院了解患者病況，發文者不滿指出病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人」，遭外界懷疑施壓醫護。新光醫院副院長張益誠今（24）日表示，有去了解當時狀況、看了資料，說話方式是新聞上常見、典型的「柯式語法」，即使沒什麼惡意，聽起來也都有壓力，類似這樣的感受。

有醫護人員在社群網站Threads發文抱怨，指有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解？」、「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了。」該文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引發網友議論。

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稍早新光醫院發布聲明回應此事，並請副院長張益誠出面受訪。張益誠指出，經過調查，該名患者手術之後，當天中午出現一點不舒服情況，家屬因此感到焦慮，自述有醫師朋友希望來瞭解。他說，醫院這種情況不算少見，院方也樂意和醫界朋友溝通，透過專業說明讓病人更了解病情，家屬也有提到對方會比較晚一點過來。

外界質疑柯文哲到護理站是進入到醫護工作領域，張益誠則緩頰，因為醫院是電子病歷系統，非紙本病例，必須要有螢幕看資料進行說明，所以才會到護理站，是標準的作法，也是滿常見的行為。

至於到院時間已經是深夜，張益誠表示，醫院24小時服務，雖然一般會希望在常規、上班時間內完成相關說明，但是現在人工作忙碌，約下班時間和家屬說明也是有可能。柯文哲到院時尚未是門禁時間，當時因為主治醫師在開刀，是請值班醫師進行說明，據了解相關提問並沒有很複雜，對方後續也沒有特別疑慮，「患者於今日順利出院，已Happy Ending。」

針對是否有增加工作負擔、施壓疑慮，張益誠回應，就他掌握情況不太像網路所說，「當然有一些『人物』來到一定會有壓力，但主要應該是角色問題，而不是因為夜晚來詢問醫療事宜」，院方已經先進行護理人員關心，但後續還會繼續了解。

媒體也問及柯文哲語氣、言詞上是否有異？張益誠笑稱，「你們應該常在訪問他，應該都知道『柯式語法』的壓力，即使沒有什麼惡意，但是聽起來也都有壓力，類似這樣的感受。」張益誠說，自己不便透露太多，不過相關的資料看來，說話方式是蠻典型、在新聞上所謂的「柯式語法」的一些壓力，應該並不是說「我要你怎麼樣」而是講話的感覺。

新光醫院聲明全文如下：

針對今 (24) 日媒體與社會各界關心之本院病患家屬委請前醫師市長探視及後續醫病溝通事宜，新光醫院為維護醫療專業環境及保障醫病雙方權益，特聲明如下：

關於家屬與受委託之醫界同仁於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，本院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。

為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置。

考量醫療同仁之勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明

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