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烏稱可從數千公里外擊落俄無人機　議員親上陣海外操控攔截機

▲▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

▲圖為烏克蘭攔截無人機。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭4月23日宣稱，已能在數千公里外擊落俄羅斯無人機。此前一名議員透露，他曾在海外遠端操控一架攔截無人機，成功完成任務。

法新社報導，烏克蘭長期以無人機技術自豪，自2022年俄羅斯入侵以來持續深化相關發展，並多次強調其攔截無人機的高效性，宣稱此類技術在全球其他地方都找不到。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）23日發文表示，烏克蘭是全球第一個系統性擴大遠端操控攔截無人機規模的國家，「今天我們已經有了確定的成果，即成功在數百甚至數千公里外的距離擊落目標。」

費多羅夫並未說明擊落事件的具體時間與地點，但烏克蘭無人機製造商Wild Hornets上周就已經宣布，一名無人機駕駛員成功利用公司技術遠端操控攔截機。

議員親上陣　2000公里外遠端操控

烏克蘭議員扎布洛茨基（Maryan Zablotskiy）21日表示，操控這架攔截機的人正是他本人，「我先從辦公室操控一架FPV攔截無人機，然後在國界附近，最後是在距離無人機約2000公里外的海外地點進行操控」。

扎布洛茨基表示，他先前已接受無人機駕駛訓練，並與志願領土防衛部隊簽署合約，「這項突破將是終結俄羅斯攻勢的關鍵因素」。

費多羅夫表示，這套系統的最大突破在於打破地理限制，不再受限於特定地點「無人機在空中飛行的時候，能從基輔、利維夫，甚至海外的安全環境中進行操控」，目前已有超過10家無人機製造商將此整合進各自系統。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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