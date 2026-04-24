　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「鏟子超人公仔」現身光復火車站前　象徵重建靱性成精神地標

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）花蓮分會日前於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式，花蓮縣政府由社會處副處長黃舒儀與縣府團隊出席並致贈感謝狀。協會表示，公仔象徵跨越地域、凝聚全球愛心的公益行動，為歷經災後重建的光復注入希望與溫暖。

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀表示，世華做為國際組織，匯聚世界各地華人工商女性菁英，在國內有32個分會。世華長期致力於社會公益，多年來積極投入花蓮縣各項災害救助及弱勢關懷，重大災害皆有世華姊妹的身影，展現結合全球資源回饋在地的行動力與影響力。本次光復遭遇洪災，世華也以多次行動發起捐助、發放慰問金以及志工協助，再次感謝花蓮分會以及所有世華姐妹對於災後復原的投入。

世華總會長林淑敏表示，這已是她第四次走進光復，每一次踏上這片土地，都深刻感受到地方在困境中堅韌重生的力量。此次號召全台會長齊聚光復，共同見證「鏟子超人」揭幕，象徵世華將持續陪伴地方，以行動傳遞愛與希望。

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「鏟子超人」設置於光復火車站出入口，成為地方嶄新的精神地標。

花蓮分會長林芳照表示，近年花蓮多次遭遇天災衝擊，每當艱難時刻，世華全球姊妹總是第一時間伸出援手，陪伴地方走過低谷、重建家園，這份情誼深植人心。

林芳照分會長也分享，身為台北人也是花蓮媳婦，對這片土地有著深厚情感。上任以來，花蓮分會深入社區、部落與校園，已舉辦逾三十場公益活動與講座，將關懷落實於在地每一角落。她強調：「在花蓮，不只有一家銀行叫世華，更有一個充滿愛與行動力的公益團體，也叫世華。」

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

協會表示，公仔象徵跨越地域、凝聚全球愛心的公益行動，為歷經災後重建的光復注入希望與溫暖。

林淑敏總會長表示，公益的感動常隨時間淡去，因此透過「鏟子超人」的設立，讓公益精神具體化、可視化，成為可被看見、被記住、並持續傳承的象徵。象徵台灣最珍貴的善良與溫暖，「在災難中願意彎下腰、拿起鏟子為他人付出的人，也象徵在困境中不放棄的希望與力量」。盼這座公仔如同一顆種子，將世華的愛深植於花蓮土地，讓未來世代延續這份善的循環。

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府致贈感謝狀。

世華說明，本次光復賑災行動也凝聚全球世華姊妹的愛心力量。總會發起募款，募集1,100餘萬元投入災後重建；莊住維名譽總會長捐贈1,000個快煮壺，華董分會張雪琴透過電器公會捐贈電冰箱與洗衣機，大高雄分會捐贈光復國中學生運動鞋；基隆許家虹姐妹捐款31萬元，協助光復國中及四所國小添購運動服與運動鞋；華樂分會也於4月22日捐贈三所學校運動服並設立「希望獎學金」，鼓勵學子安心就學、勇敢追夢。

揭幕儀式，由世華總會長林淑敏親自帶領全台各縣市分會會長共同出席，以及光復鄉長林清水及大同村長邱金仲、大華村長曾天滄、大馬村長王梓安、縣府社會處代表等人出席。

「鏟子超人」設置於光復火車站出入口，成為地方嶄新的精神地標。火車站不僅是交通節點，更是情感與記憶的交會之處，旅人於此駐足，也將帶走一份屬於光復的溫暖。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務
快訊／台股史上第5大漲點！台積電收新天價
停火恐破局！美軍密擬「3大方案」開打荷莫茲海峽
沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲
28歲女闖紅燈慘死　恐怖瞬間曝
一圖看「高德地圖」紅什麼！政府喊封殺　下載量反衝冠
聯發科飆漲停　美系外資最新目標價出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

金酒廈門公司預算遭刪　縣府擬提覆議尋求翻案

「鏟子超人公仔」現身光復火車站前　象徵重建靱性成精神地標

融入流行樂與舞蹈創意　花女全國中區儀隊競賽奪冠

台南市特教教材競賽頒獎　35件作品脫穎而出展創意

夏威夷郡訪花蓮姊妹市交流！聚焦永續治理與韌性城市發展

路口未減速釀禍　騎士酒測超標挨罰又送辦

台南市幼童軍夏令營登場　310名學童展開兩天一夜探索之旅

全中運圓滿落幕！金紹恩帶傷擧重奪金　花蓮奪28金26銀

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

金酒廈門公司預算遭刪　縣府擬提覆議尋求翻案

「鏟子超人公仔」現身光復火車站前　象徵重建靱性成精神地標

融入流行樂與舞蹈創意　花女全國中區儀隊競賽奪冠

台南市特教教材競賽頒獎　35件作品脫穎而出展創意

夏威夷郡訪花蓮姊妹市交流！聚焦永續治理與韌性城市發展

路口未減速釀禍　騎士酒測超標挨罰又送辦

台南市幼童軍夏令營登場　310名學童展開兩天一夜探索之旅

全中運圓滿落幕！金紹恩帶傷擧重奪金　花蓮奪28金26銀

停工16個月！趙露思證實接拍新劇　直播哭紅雙眼「我們都在一起」

「我想吃飯糰」22歲女搞丟媽媽給的飯錢　潮州暖警掏腰包請客

快訊／屏東縣「大雷雨警戒」防冰雹　山區暴雨持續2小時

雲林入春「蛇類大爆發」！40分鐘就一件　捕蛇達人：開始覓食繁殖

MEOVV Anna成為肌研最新代言人　娜璉超愛用奶昔唇釉高級感色號公開

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務

快訊／台股收漲1218.25點、史上第5大漲點　台積電收新高2185

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

地方熱門新聞

董森堡提議刪除預算遭否決

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

觀音區保障里市民活動中心　動工

攝影家江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

路口未減速釀禍騎士酒測超標挨罰又送辦

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

台南學甲上白礁祭典登場前夕中研院士主編專書揭歷史脈絡

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

台南市幼童軍夏令營登場310名學童展開兩天一夜探索之旅

台南市特教教材競賽頒獎35件作品脫穎而出展創意

太平媽加持後真的3天完售　闆娘西螺福興宮還願

金門松柏園避難演練驗證應變力

更多熱門

相關新聞

馬太鞍災區土地重建　價購與補助造林雙軌推動

馬太鞍災區土地重建　價購與補助造林雙軌推動

為推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作，林業及自然保育署23日下午在花蓮縣光復國小演藝堂舉辦「災前土地市價查估及土地價購現場說明會」，向地方民眾說明重災區土地重建方案，依地主意願透過賣地或留地造林，強化防災韌性與生態復育。

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

「台灣醫學之父」家族條通公寓重建　未來單價上看120萬

「台灣醫學之父」家族條通公寓重建　未來單價上看120萬

3個月快速審查！北市中正危老都更動工

3個月快速審查！北市中正危老都更動工

「第一俱樂部」稀有牌照加持　老飯店2.6億高價轉手

「第一俱樂部」稀有牌照加持　老飯店2.6億高價轉手

關鍵字：

世華鏟子超人公仔現身光復火車站重建靱性精神地標

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面