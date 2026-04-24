「鏟子超人公仔」現身光復火車站前　象徵重建靱性成精神地標

▲▼世界華人工商婦女企管協會花蓮分會舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）花蓮分會日前於光復火車站舉辦「鏟子超人」公仔揭幕儀式，花蓮縣政府由社會處副處長黃舒儀與縣府團隊出席並致贈感謝狀。協會表示，公仔象徵跨越地域、凝聚全球愛心的公益行動，為歷經災後重建的光復注入希望與溫暖。

花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀表示，世華做為國際組織，匯聚世界各地華人工商女性菁英，在國內有32個分會。世華長期致力於社會公益，多年來積極投入花蓮縣各項災害救助及弱勢關懷，重大災害皆有世華姊妹的身影，展現結合全球資源回饋在地的行動力與影響力。本次光復遭遇洪災，世華也以多次行動發起捐助、發放慰問金以及志工協助，再次感謝花蓮分會以及所有世華姐妹對於災後復原的投入。

世華總會長林淑敏表示，這已是她第四次走進光復，每一次踏上這片土地，都深刻感受到地方在困境中堅韌重生的力量。此次號召全台會長齊聚光復，共同見證「鏟子超人」揭幕，象徵世華將持續陪伴地方，以行動傳遞愛與希望。

▲「鏟子超人」設置於光復火車站出入口，成為地方嶄新的精神地標。

花蓮分會長林芳照表示，近年花蓮多次遭遇天災衝擊，每當艱難時刻，世華全球姊妹總是第一時間伸出援手，陪伴地方走過低谷、重建家園，這份情誼深植人心。

林芳照分會長也分享，身為台北人也是花蓮媳婦，對這片土地有著深厚情感。上任以來，花蓮分會深入社區、部落與校園，已舉辦逾三十場公益活動與講座，將關懷落實於在地每一角落。她強調：「在花蓮，不只有一家銀行叫世華，更有一個充滿愛與行動力的公益團體，也叫世華。」

▲協會表示，公仔象徵跨越地域、凝聚全球愛心的公益行動，為歷經災後重建的光復注入希望與溫暖。

林淑敏總會長表示，公益的感動常隨時間淡去，因此透過「鏟子超人」的設立，讓公益精神具體化、可視化，成為可被看見、被記住、並持續傳承的象徵。象徵台灣最珍貴的善良與溫暖，「在災難中願意彎下腰、拿起鏟子為他人付出的人，也象徵在困境中不放棄的希望與力量」。盼這座公仔如同一顆種子，將世華的愛深植於花蓮土地，讓未來世代延續這份善的循環。

▲花蓮縣政府致贈感謝狀。

世華說明，本次光復賑災行動也凝聚全球世華姊妹的愛心力量。總會發起募款，募集1,100餘萬元投入災後重建；莊住維名譽總會長捐贈1,000個快煮壺，華董分會張雪琴透過電器公會捐贈電冰箱與洗衣機，大高雄分會捐贈光復國中學生運動鞋；基隆許家虹姐妹捐款31萬元，協助光復國中及四所國小添購運動服與運動鞋；華樂分會也於4月22日捐贈三所學校運動服並設立「希望獎學金」，鼓勵學子安心就學、勇敢追夢。

揭幕儀式，由世華總會長林淑敏親自帶領全台各縣市分會會長共同出席，以及光復鄉長林清水及大同村長邱金仲、大華村長曾天滄、大馬村長王梓安、縣府社會處代表等人出席。

「鏟子超人」設置於光復火車站出入口，成為地方嶄新的精神地標。火車站不僅是交通節點，更是情感與記憶的交會之處，旅人於此駐足，也將帶走一份屬於光復的溫暖。

