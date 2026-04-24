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飛日本別等了！一家四口「5月訂票多噴萬元」　省錢大絕曝光

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲日航、全日空機票將漲價。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

旅日達人林氏璧提醒，日航、全日空因燃油價格超出預期，燃油附加費將提前至5月1日調漲，飛台灣短程航線來回約多2120至2720元，若一家4口出遊，5月後開票恐多花近萬元。對此，他分享購票策略，透過日本國內線免費延伸的飛法，就能省錢，或參考華航、國泰促銷票。

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析對機票的觀察，他指出，以飛台灣的短程航線來看，全日空將調高5300日圓，來回就是10600日圓，約新台幣2120元；日本航空則將調高6800日圓，來回就是13600日圓，約新台幣2720元。

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換算下來，如果一家4口都搭日航或全日空，5月之後開票，光燃油附加費就可能多花近萬元。對此，林氏璧提醒，若是習慣搭日航、全日空的旅客，可以考慮這幾天先處理機票。

飛北海道還能撿便宜！達人曝1招　5月後恐貴到1萬6

此外，林氏璧也分享購票策略，全日空可先飛羽田再飛北海道，前後都停東京，透過國內線免費延伸的方式規劃行程，過去曾以1萬2000元入手，他目前8月仍可看到約1萬4000元的日期，但5月之後可能現場變成1萬6000元以上。

不過林氏璧也補充，並非只能鎖定日系航空，目前華航與國泰也有特價可參考，華航快閃促銷至4月29日，適用航班至10月31日，其中飛熊本價格相當甜，不到1萬2000元，建議旅客可依預算、航點與時間評估，若看到可接受的票價就別猶豫太久。

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