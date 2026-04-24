阿扁你真的說錯了！王令麟重砲反擊「洩密說」：飛鴿傳書嗎？

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對 陳水扁 指稱2006年「迷航之旅」因 王令麟 洩密，導致專機遭中國打壓一事，王令麟今（24日）強硬回擊，直言：「阿扁，你真的說錯了。」

王令麟指出，當年他是以商業總會理事長身分隨行登機，僅知出訪任務，「飛機起飛後，連機上人員都搞不清楚航向，我們一度還以為飛到阿拉斯加，連降落前都不知道是阿布達比還是杜拜。」

他進一步反問外界質疑：「專機上根本無法傳送任何訊息，你要怎麼洩密？飛鴿傳書嗎？」一句話直指「洩密說」在邏輯與技術上完全站不住腳。

對於當年東森電視搶下全國獨家，當時任東森電視執行副總兼新聞部副總馬詠睿強調，那是新聞專業，而不是內部消息。「當時所有媒體都在說總統迷航、人不見了，但東森新聞團隊用地圖、算油量、推航程，交叉比對可停靠的友好國家，一步一步把位置推算出來，這才是事實。」

東森新聞主管也還原，當年是整個新聞部集體判斷的結果，從公開資訊與專業推演中鎖定航線，與專機內部毫無關聯。

王令麟強調，把新聞專業硬扯成「洩密」，是對媒體工作的誤解，更是對個人名譽的傷害。將事件結果倒推成政治指控，「只是用結果編故事」，對於這類政治語言的延伸解讀，「感到無奈」。

馬詠睿強調，東森當年的獨家，是記者專業與判斷力的體現，「新聞是新聞，請不要把專業變成政治攻防的素材。」